Ministrul Educatiei, despre liceele din Brasov care dau afara elevii cu medii sub 8,5: De ce sa ne ducem numai la sanctiuni? Omul mai greseste

"Regulamentul de functionare pentru unitatatea scolara se aplica local in fiecare unitate scolara. El nu poate sa exceada, prin prevederile pe care le are, acte normative cu putere de reglementare mai mare, cum ar fi ordinele de ministru prin care se aproba metodologii sau regulamentul national, hotarare de guvern sau lege.Cum niciunul din aceste acte normative, cu putere mai mare, nu cuprind o asemenea prevedere, evident ca regulamentul nu poate sa exceada aceasta prevedere", a comentat ministrul Andronescu, in legatura cu situatia celor trei colegii din Brasov.De asemenea, Andronescu a spus ca reprezentantii unitatilor de invatamant nu au fost pedepsiti: "De ce trebuie sa ne ducem numai la sanctiuni? Omul mai greseste".Ministrul a discutat cu directorul Colegiului National Andrei Saguna si spera ca s-a facut "inteleasa".Reactia vine in contextul in care pe pagina de Facebook "Parintii cer schimbare" a aparut o postare potrivit careia la Colegiul National "Andrei Saguna", Colegiul National Dr. "Ioan Mesota" si la Colegiul National de Informatica "Grigore Moisil", elevii care nu obtin media generala minima 8,5 sunt declarati "necorespunzatori cu standardele scolare asumate" si obligati sa se transfere la alte scoli.Citeste amanunte despre cazurile din Brasov in articolul Asociatiile de elevi cer control la Brasov, unde 3 scoli dau afara elevii cu medii sub 8. Ce spune despre situatie ministrul Educatiei