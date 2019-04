O eleva de la Liceul Gheorghe Lazar a murit de meningita: Cursurile vor fi suspendate

Ziare.

Miercuri seara, adolescenta s-a simtit rau si a vomat. Apoi, starea ei s-a agravat brusc si a facut de mai multe ori stop cardio-respirator, boala avand o evolutie fuminanta, potrivit surselor. Fata a intrat in coma, iar in aceasta dupa-amiaza a incetat din viata, la spital.Cursurile vor fi suspendate vineri pentru dezinfectie, dupa ce s-a confirmat acest caz."La Colegiul National 'Gheorghe Lazar' este un caz confirmat de meningita. DSP a luat hotararea de a suspenda cursurile maine pentru dezinfectare", potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.Conform Ministerului Sanatatii, medici din cadrul compartimentului de epidemiologie al DSP s-au deplasat joi dimineata la liceu si au inceput o ancheta."In aceasta dimineata, DSP Bucuresti a primit o informare cu privire la un caz de meningita meningococica fulminanta la Liceul 'Gheorghe Lazar'. Imediat, medici din cadrul compartimentului de epidemiologie s-au deplasat la liceu si au inceput ancheta epidemiologica.Au fost luate si primele masuri, respectiv s-a administrat tratament profilactic contactilor si s-au luat exudate faringiene. Urmeaza ca maine sa fie realizata dezinfectia in tot liceul", a anuntat sursa citata.Sursele noastre ne mai spun ca toate persoanele care au intrat in contact cu eleva bolnava (colegi, profesori) vor face un exudat faringian si li se va da preventiv Contactilor.