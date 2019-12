Proiectul Antrenat de Majorat a ajuns la 160 de liceeni din orasul Pitesti

Ziare.

Sub forma unor discutii interactive, Dr. Cristian Andrei, psihoterapeut, expert si ambasador al Asociatiei Joc Responsabil, le-a vorbit celor 160 de elevi din clasele a XI-a si a XII-a ale Colegiului National I.C. Bratianu si Colegiului National Zinca Golescu din Pitesti despre conceptul de noroc, ce este cu adevarat important in relationarea sociala si cum trebuie sa reactioneze adolescentii la tentatiile divertismentului adresat adultilor.De asemenea, a subliniat modul in care adolescentii trebuie sa se pozitioneze in raport cu valoarea si castigarea banilor si a vorbit despre modalitatile de afirmare a adolescentilor altfel decat prin consumul de distractie sau castigul rapid de bani.", a spus Dr. Cristian Andrei.De la lansarea sa, in toamna anului 2017 si pana in prezent, proiectula ajuns in 17 orase, la aproape 3.400 de elevi de clasa a XI a si a XII a din 27 de licee.", spune Liviu Popovici, presedintele Asociatiei Joc Responsabil.Antrenat de Majorat este un proiect al Asociatiei Joc Responsabil si se afla la a treia editie anuala. Proiectul s-a lansat in toamna anului 2017, prin sustinerea primului seminar la Colegiul National Matei Basarab din Bucuresti.Antrenat de Majorat isi propune sa educe tinerii pentru a putea face alegerile potrivite, a cunoaste riscurile implicarii in activitati care nu corespund nivelului lor de dezvoltare psiho-sociala si care le pot afecta evolutia ulterioara precum si sa demonstreze implicarea reala a industriei jocurilor de noroc in procesul de educare si preventie in randul tinerilor.Asociatia Joc Responsabil dezvolta si implementeaza programe specifice referitoare la efectele practicarii jocurilor de noroc si raportarea sociala la acestea.Astfel, initiaza si participa la diferite activitati menite sa previna dependenta de jocuri de noroc si sa creasca interesul populatiei pentru programul "Joc Responsabil"; stimuleaza cultura de prevenire a unui comportament patologic de joc; promoveaza starea de echilibru legata de jocurile de noroc prin campanii si actiuni de promovare si constientizare; asista jucatorii cu probleme de dependenta legate de jocurile de noroc si ofera sedinte de evaluare si terapie pentru jucatori si familiile acestora, cu psihologi si psihoterapeuti specializati in tratarea problemelor specifice acestui domeniu.