Andronescu anunta licitatie pentru manuale: Expertii care le aleg pot fi aflati doar daca o cere un tribunal

Ministerul Educatiei a publicat, marti, in Monitorul Oficial, Metodologia privind regimul manualelor scolare in sistemul preuniversitar, care prevede ca MEN, "prin Centrul National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE, asigura organizarea licitatiei deschise in vederea achizitionarii manualelor scolare".Potrivit EduPedu , contractele cu castigatorii licitatiei vor fi pe o perioada de 4 ani, iar licitatia va fi anuntata pe sistemul electronic de achizitii publice (SEAP).Cinci experti vor evalua calitatea stiintifica a manualelor: "", mai prevede metodologia.In cazul in care in manuale vor aparea erori, expertii cooptati nu vor mai fi selectati in evaluarile proiectelor de manuale scolare viitoare si nici in grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru evaluarile nationale, bacalaureat, titularizare si definitivare in invatamant, pentru urmatorii 5 ani.Potrivit sursei citate, ministrul Educatiei a mentinut la 95 din 100 punctajul limita pe care un proiect de manual trebuie sa il atinga, pentru a trece de evaluare in ceea ce priveste calitatea stiintifica.Proiectele de manuale scolare alese dupa procesul de evaluare si achizitie se aproba prin ordin al ministrului Educatiei.Amintim ca Ecaterina Andronescu (PSD) a declarat inca din noiembrie 2018 ca se gandeste sa renunte la manualul unic, despre care a afirmat atunci ca a fost o alegere nefericita. "Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericita. Faptul ca manualele au aratat asa ar trebui sa ne puna pe ganduri. Prin competitie ar creste si calitatea manualelor", a declarat ea atunci.Precizam ca manualul unic a fost initiat de Guvern cand Ministerul Educatiei era condus de Liviu Pop (PSD), in 2017.Mai multe manuale unice, aparute in toamna anului trecut, au fost tiparite cu diverse greseli.