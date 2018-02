Autorii de manuale acceptate vor primi intre 25.000 si 35.000 de lei

Ziare.

com

Astfel, autorii sau grupurile de autori cu cel mai mare punctaj ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare la disciplinele din invatamantul primar cu una sau doua ore pe saptamana vor primi 25.000 de lei brut, iar pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe saptamana, vor primi 35.000 de lei brut. La invatamantul gimnazial, remuneratia pentru autorii sau grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la materiile cu o ora pe saptamana este de 25.000 de lei brut, la cele cu doua ore pe saptamana - 35.000 de lei brut, iar la cele cu patru ore pe saptamana - 45.000 de lei brut.De asemenea, autorii sau grupurile de autori care au obtinut al doilea si al treilea punctaj, vor primi 50 la suta din remuneratia acordata manuscrisului cu cel mai mare punctaj, respectiv 25 la suta, cu conditia sa fi primit minimum 85 de puncte la evaluare.Ministerul Educatiei Nationale spune ca va oferi in plus autorilor sau grupurilor de autori cu manucrise declarate admise de pe primele trei pozitii un punctaj distinct, reflectat in metodologia de acordare a gradatiei de merit pentru anul 2019.