Ce spune unul dintre autorii manualului de geografie cu erori grave: Nu erau greseli pe hartile date de noi

Potrivit acestuia, responsabila pentru greseli este editura care a grabit foarte mult procesul de realizare a manualului si nu le-a dat autorilor spre analiza ultima varianta. "Ne-au tot cerut elemente si au tot modificat", a spus el."Nu erau greseli pe hartile pe care le-am dat noi, dar domnii de la grafica le-au modificat, le-au dat peste cap si a aparut ceea ce a aparut. Noua ne pare tare rau, pentru ca am mai facut un manual, cel de clasa a V-a, care este cel mai vandut, fara greseli, facut in tihna. Si atunci suntem dornici sa nu apara nicio greseala", a declarat pentru HotNews.ro Dorin Fiscutean, profesor de Geografie la Iasi, unul dintre cei 4 autori ai manualului de Geografie de clasa a VI-a tiparit anul acesta."Pentru greselile de grafica nu noi suntem responsabili, ci editura este responsabila, pentru ca nu a verificat partea grafica. (...) Noi am trimis elementele grafice, care au fost modificate. Dar nu le-am mai primit inapoi, sa vedem daca sunt modificate in bine sau in rau, sa le putem corecta. Noi nu am mai primit bun de tipar. Daca ma credeti, eu nu am un manual fizic nici astazi. Din aceasta cauza am fost si noi surprinsi ca a aparut manualul foarte repede", a completat el.In ceea ce priveste faptul ca Editura Didactica si Pedagogica a dat vina pe autori si evaluator pentru greselile din manual, profesul Dorin Fiscutean a spus ca "fiecare arunca pisica pe celalalt"."Dar de ce nu au spus cum au facut manualul intr-o saptamana si ca noi nu am dat bun de tipar? A trebuit sa ne grabim foarte tare, ca sa terminam in graba manualul. Nu am primit manualul, sa il putem citi si sa vedem greselile", a mai afirmat profesorul.Amintim ca mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a. Asociatia Parintilor condamna erorile si le considera "inadmisible".Ulterior, Ministerul Educatiei a anuntat ca a gasit solutia pentru a remedia erorile: face o erata si o distribuie rapid in scoli pana la inceputul anului scolar, care este peste doua saptamani.Totodata, sa nu se mai repete situatia incredibila de acum, Ministerul Educatiei anunta ca "se va asigura ca toti evaluatorii care au avut erori in activitatea desfasurata intr-o etapa a procesului de evaluare nu vor mai avea dreptul de a participa la selectia pentru evaluari viitoare".Ministerul mai ameninta cu sesizari in instanta, "acolo unde este posibil", autorii/redactorii/evaluatorii manualelor, pentru daunele aduse.