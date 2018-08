Cum rezolva Ministerul Educatiei manualul cu erori grave: Face erata si se lauda ca acum are acest drept!

Ziare.

com

"In prima parte a saptamanii viitoare, va aparea varianta digitala corectata a manualului de Geografie de clasa a VI-a, incluzand si atentionari cu privire la varianta din print.Va fi realizata o erata tiparita pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, erata ce va fi trimisa in scoli pana la inceputul anului scolar, astfel incat elevii sa primeasca odata cu manualul si erata in cauza", anunta ministerul condus de Valentin Popa, intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.In plus, documentul precizeaza ca in minister a demarat "o cercetare amanuntita pentru a vedea in ce etapa a procesului de scriere/evaluare/editare au aparut respectivele erori".Si ca sa nu se mai repete situatia incredibila de acum, Ministerul Educatiei "se va asigura ca toti evaluatorii care au avut erori in activitatea desfasurata intr-o etapa a procesului de evaluare nu vor mai avea dreptul de a participa la selectia pentru evaluari viitoare".In plus, contractul de colaborare semnat cu evaluatorii de manuale prevede ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract atrage raspunderea partii in culpa, adauga ministerul.Pe de alta parte, "activitatea redactorului din cadrul Editurii Didactice si Pedagogice care a lucrat la manualul de Geografie de clasa a VI-a va fi supusa analizei Comisiei de Disciplina".Ministerul mai ameninta cu sesizari in instanta, "acolo unde este posibil", autorii/redactorii/evaluatorii manualelor, pentru daunele aduse.In finalul comunicatului citat, ministerul se lauda ca, spre deosebire de anii anteriori, cand nu avea drept de erata asupra manualelor pe care le achizitiona, "acum are acest drept si poate opera remedierile necesare".Amintim ca in manualul unic de geografie pentru clasa a VI-a sunt greseli grave de tipul plasarii pe harta a orasului Turnu Magurele in locul orasului Drobeta - Turnu Severin, Marea Moarta a ajuns in locul Marii Rosii, Insula Ascension a devenit Asuncion, iar Tasmania a fost botezata Vanuatu.Toate acestea se intampla in conditiile in care Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a decis in iulie ca Legea manualului scolar este neconstitutionala in ansamblul ei. Este vorba despre legea gandita de PSD care introduce din acest an manualul unic in toate scolile din tara.B.B.