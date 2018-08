Editura Didactica si Pedagogica ii da in judecata pe autorii manualelor de Geografie pline de greseli

Manualele, retiparite

"Identitatea oamenilor patru plus unu care au dat aviz stiintific pentru manual va ramane ascunsa. As dori sa ii rog sa nu mai indrazneasca vreodata sa se inscrie ca evaluatori. Cand vezi ca 4 evaluatori si un profesor universitar sau reprezentant al mediului universitar iti lauda o carte in asemenea hal, iar cartea are atatea greseli, din punctul meu de vedere este impardonabil.Evident, este o culpa comuna. Si a autorilor care pe langa ca au scris un manuscris cu atatea greseli, au declarat ca greselile au fost facute in timpul redactarii. Noi nu avem tehnoredactor. Ei au trimis un manual si si-au asumat tehnoredactarea. Acum sa vii sa dai vina pe EDP (Editura Didactica si Pedagogica - n.red.) este impardonabil. Ei au afirmat public ca vina este a noastra. Noi avem manuscrisul orginal, care are mai multe greseli decat forma finala. Se poate face oricand o evaluare, o expertiza. Manuscrisul in format PDF este datat 16.03 si contine mai multe erori decat cele din manualul de azi.", a declarat Maria Nistor luni.Reactia vine dupa ce unii dintre autorii manualului de Geografie au afirmat ca hartile furnizate de ei nu aveau greseli, iar vine apartine editurii, care a grabit foarte mult procesul de realizare a manualului si nu le-a dat autorilor spre analiza ultima varianta."Nu erau greseli pe hartile pe care le-am dat noi, dar domnii de la grafica le-au modificat, le-au dat peste cap si a aparut ceea ce a aparut. Noua ne pare tare rau, pentru ca am mai facut un manual, cel de clasa a V-a, care este cel mai vandut, fara greseli, facut in tihna. Si atunci suntem dornici sa nu apara nicio greseala", a declarat pentru HotNews.ro Dorin Fiscutean, profesor de Geografie la Iasi, unul dintre cei 4 autori ai manualului de Geografie de clasa a VI-a tiparit anul acesta.Luni Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice retiparirea in totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, dupa ce au fost tiparite aproape 150.000 de carti care contin grave erori."In acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care isi rezerva dreptul de a ii actiona in instanta pe cei vinovati pentru daunele aduse", precizeaza ministerul intr-un comunicat de presa remis luniMarian Suta, directorul general al Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE), a explicat, luni, care este procedura de avizare a unul manual, inainte ca acesta sa fie dat spre tiparire."Anul acesta, procedura de evaluare a suferit schimbari fata de anul trecut. Daca anul trecut editurile aduceau spre evaluare manualul in forma aproape finala, in unii ani efectiv cartea, anul trecut in forma PDF, anul acesta, autorii sau grupurile de autori au adus spre evaluare, Centrului National de Evaluare,in termeni ai editurilor manuscris, deci nu unul scris de mana, urmand ca dupa perioada de evaluare si dupa anuntarea rezultatelor, manualele admise sa ajunga a fi editate si tiparite de Editura Didactica si Pedagogica. Asta a fost procedura. Noi am primit in plicuri sigilitate, pe stick-uri, manuscrie. Niciun angajat al Centrului National de Evaluare si Examinare nu a avut acces, nu a vazut manualele, nici la depunere, nici dupa anuntul rezultatelor, cu exceptia tehnicianului care le-a incarcat online.Din punctul nostru de vedere, Centrul a respectat procedura. Eu imi asum responsabilitatea ca director al centrului si de cei 5 - patru evaluatori si realizatorul stiintific - care isi asuma intreaga responsabilitate pentru avizul stiintific favorabil sau nefavorabil.Conform rezultatelor facute de cei 4 evaluatori, manualul a fost aprobat, iar profesorul universitar a dat aviz favorabil. Prin urmare, manualul a fost inaintat, fara sa vedem noi continutul si a fost dat spre aprobare prin ordin de ministru, editare si tiparire.Cei 4 evaluatori au fost selectati in urma unui apel public, de fapt reluat. Nu din cauza geografiei, ci au fost selectati prin extragere filmata dintr-o baza de date. Deci evaluatorii s-au inscris singuri si trebuiau sa indeplineasca niste conditii, astfel ca din comisie au facut parte 4 profesori doctori, avizul stiintific fiind dat de un profesor universitar doctor", a fost explicatia directorului CNEE.Amintim ca mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a, precum pozitionarea incorecta pe harta a orasului Turnu Magurele, amplasat acolo unde, de fapt, este orasul Drobeta-Turnu Severin.De altfel au fost sesizate cateva erori si in manualele de istorie pentru elevii de a VI-a, unde s-au strecurat greseli de scriere, inversari de ani, dar si definitii gresite.A.D.