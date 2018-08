Editura Ministerului nu-si asuma greselile din manuale. Reactia profesorului acuzat ca ar fi "fabricat" problemele din cel de Istorie

Editura nu-si asuma, dar acuza: Au fabricat greseli

Nici manualul de Istorie pentru aceeasi clasa nu a iesit mult mai bine. Un profesor de istorie l-a citit cap coada si a publicat o lista uriasa cu greseli. Numele lui Michelangelo era scris gresit de 17 ori - Buonarotti, in loc de Buonarroti -, muntii Ural sunt botezati "Urali", titlul lucrarii "Candid sau optimismul" a devenit "Candid sau optimistul" si multe altele.Sunt si trimiteri gresite la harti sau capitole unde se vorbeste despre cu totul altceva. De exemplu, la pagina 18 se vorbeste despre incasi, iar elevii sunt pusi sa rezolve o aplicatie care nu se refera la acest subiect, ci la Cristofor Columb si la azteci. Practic, copiii pusi sa invete dupa acest manual nu doar ca ar fi total bulversati, dar ar capata cunostinte gresite.Dupa ce lista s-a viralizat pe Internet, Editura a facut corecturile necesare. Insa doar in varianta online, pentru ca manualele au fost deja tiparite si au ajuns in scoli in luna iulie, potrivit Digi24.In fata acestor probleme care, pe langa faptul ca necesita costuri suplimentare de la buget pentru a fi corectate, pun in pericol si educatia elevilor, Editura Didactica spune ca greselile nu-i pot fi imputate, dar il acuza pe profesor ca le-a "fabricat", suparat fiind ca nu manualul scris de el a castigat.Luni, intr-o conferinta de presa, Maria Nistor, directorul Editurii Didactice si Pedagogice a sustinut ca este vorba despre "cateva greseli mici de redactare" si cateva pagini decalate si ca atacurile sunt parte dintr-o "campanie de decredibilizare institutionala"."Pseudoacuzatii din partea unor autori care aveau manuscrisul declarat admis, insa au primit aviz stiintific nefavorabil din partea mediului universitar. (...) In afara de Buonarroti scris gresit si de o imagine care s-a decalat cu 2 pagini, atunci cand tehnoredactorii au pus Cuprinsul si imnul Romaniei, nu putem discuta de greseli la Istorie.. De exemplu, spun ca trimiterea la cerinta facuta pentru azteci, nu pentru mayasi, sau ceva din aceasta categorie, ori trimiterea la aplicatie se face la finalul paragrafului, unde, de fapt, discutam de mayasi, incasi, azteci. Am deconstruit.Apoi: legea pentru promovarea Adevaratei religii, 1543. Ei o confunda, in interpretarea lor, cu ceea ce aparea anterior, cu legea lui Henric al VIII-lea din 1534", a sustinut sefa Editurii.Aceasta nu pare sa-si fi pus problema de cum se vor descurca elevii, daca pentru cei care stiu despre ce e vorba manualul e un asemenea labirint intelectual.l-a contactat pe profesorul Stan Stoica, cel direct acuzat de Maria Nistor ca a fabricat greseli.El nu neaga cele spuse de directorul Editurii si ca e autorul unui manual care nu a fost selectat, insa spune ca, oricat de ridicat ar fi gradul sau de subiectivism greselile exista si sunt puse elevilor in fata."Sigur ca trebuia sa atenueze socul si sa apere institutia. Tocmai asta e ideea. Este o lista de erori care nu poate fi contestata pentru ca este verificabila la fiecare pagina indicata acolo. Sunt preluate citate, materialul meu nu este dat tendentios, este de buna credinta. Si nici nu am trecut toate greselile...Acum sunt doua probleme. Unu: daca faptul ca eu fiind suparat pentru faptul ca mi-a fost respins proiectul face ca erorile acelea sa fie mai mici sau nu. Ele raman si sunt independente de atitudinea mea subiectiva, care este absolut normal sa existe, ca sunt om. A doua intrebare este daca proiectul meu si alte doua proiecte facute in colaborare de mai multi autori au fost respinse pe drept sau pe nedrept? (...)Trebuiau sa se puna doua intrebari luni la conferinta: 'Erorile astea sunt mai putin erori pentru faptul ca vin din partea unui profesor caruia i-a fost respins proiectul' si 'Daca i-a fost respins pe drept sau pe nedrept'", ne-a declarat profesorul Stan Stoica.