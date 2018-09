Incepe scoala si abecedarele nu au ajuns in clase. Lipsesc si alte manuale, iar cele gresite ajung ... hartie igienica

Ziare.

Abecedarele, manualele de clasa a II-a sau cele de engleza de clasa a VI-a nu au ajuns in scoli, desi mai sunt trei zile pana cand elevii revin in banci, relateaza ProTV.Abecedarele sunt singurele manuale care se retiparesc an de an, potrivit cadrului legal in vigoare, insa, deocamdata ele lipsesc. La Ministerul Educatiei se fac eforturi pentru ca anul scolar sa inceapa totusi in conditii cat de cat normale."Colegii nostri sunt aici si sambata si duminica, pentru a le livra catre unitatile de invatamant, ca ele sa ajunga in cel mai scurt timp in cel mai scurt timp posibil -", a declarat Marina Manea, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar Bucuresti.Florian Lixandru, secretar de stat pentru invatamant preuniversitar, a explicat ca intarzierea a fost cauzata de faptul ca s-a decis o reverificare a tuturor manualelor care inca nu fusesera tiparite, dupa ce a izbucnit scandalul privind cele 150.000 de manuale de geografie gresite. Conform estimarilor, paguba se ridica la circa 300.000 de lei."Manualele pentru clasele I si II, care erau date in tipografie, au fost retinute pentru a se verifica inca o data, tocmai pentru a evita aceste greseli. Vor ajunge pana luni in scoli, pe bancile elevilor", a dat asigurari secretarul de stat.In ceea ce priveste, situatia este si mai delicata. Niciun profesor nu a depus un manuscris pentru aceasta materie, conform noii legi a manualelor, prin urmare nu se stie cand va aparea.Asa se face ca noul an scolar va incepe in multe scoli cu manuale vechi, de obicei rupte sau mazgalite.Conform sursei citate, Ministerul Educatiei a incheiat un contract cu propria sa editura unica pentru achizitionarea a