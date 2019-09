Copiii de scoala generala sunt pusi sa ghiceasca zodiile lui Mircea cel Batran si Baiazid, intr-un manual (Foto)

Ziare.

com

In cadrul exercitiului, elevii sunt pusi sa aleaga in care zodii se incadreaza domnitorul Tarii Romanesti, Mircea cel Batran, si sultanul Baiazid.Printre cei care au reactionat dur se afla si Andrei Caramitru, care publicat si o captura cu exercitiul respectiv, pe contul sau de Facebook "Prostia absoluta a invatamantului de la noi, gasita intr-un auxiliar de clasa a 7-a.Deci la lectia cu Baiazid si Mircea cel Batran - copiii invata asa. (1) ca zodia 'conducatorului' conteaza cumva magic in istorie; (2) ca Mircea era 'bun', perfect si Baiazid era 'diavolul'.Ce conteaza situatia geo-politica si economica a imperiului otoman. Ce conteaza de ce au fost atacate tarile romane (schema era mult mai ampla, aici era doar o cale de trecere minora) . Ce conteaza strategia si motivatia celor 2 tabere. Ideea e sa NU invete nimeni sa gandeasca. Sa ramana toti prosti.Invatamant nationalist-ceausist cu accente de magie pagana. In secolul 21. Si ne mai miram cum voteaza unii si de ce suntem in halul in care suntem", a scris acesta.