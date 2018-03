Manualul unic, tot mai aproape de bancile scolii. Care sunt mizele si cui serveste educatia subordonata

De la interzicerea auxiliarelor la manualul unic

La nici doua saptamani dupa ce Camera Deputatilor a adoptat ordonanta prin care Editura Didactica si Pedagogica trece in subordonarea Ministerului Educatiei, tot deputatii au adoptat, miercuri, proiectul Legii manualului scolar."Manualele nu aduc venituri semnificative, pretul pe manual este ridicol de mic (printre cele mai mici DIN LUME), editarea lor implica oricum un efort urias decontat mai degraba de edituri din bugetele si pasiunea lor si nu de ministere. De ce sa ucizi acest lucru? Pentru ce?Doar ca seful (trecator) al Ministerului Educatiei sa aiba un moment (trecator) de PR? Cand "da bine" ca se razboieste cu mogulii manualelor? Asta e tot? Pentru asta generatii de copii nu au manuale in toamna (deja se intampla de 4 ani) sau urmeaza sa invete din manuale unice, facute pe genunchi, de o editura controlabila a statului ce va raspunde intotdeauna la comanda politica?Vreti manuale "garantate" de PSD? Asta e miza?", comenteaza, pe contul de Facebook, Paul Balogh, co-fondator al companiei Learn Forward, ale carei aplicatii digitale de manuale au fost folosite inclusiv de prestigiosul Eton College din Londra.In acest caz, Camera Deputatilor nu este for decizional. Aici au fost 175 de voturi "pentru", 82 de voturi "impotriva" si patru abtineri.Potrivit proiectului, principiile pe care se fundamenteaza legea sunt: principiul echitatii si egalitatii de sanse, principiul calitatii, principiul relevantei, principiul eficientei - in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente, principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale."In spiritul acestui principiu, se aproba minimum doua variante - maximum trei variante de manual scolar de baza", se mai arata in proiect.De asemenea, proiectul de lege prevede ca dreptul profesorului de a selecta manualul scolar considerat cel mai adecvat, asa cum este reglementat de Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, este garantat prin prezenta lege si nu poate fi incalcat, iar in cazul unor schimbari de programa, inainte de reeditare, fiecare manual scolar este reevaluat de grupuri de experti.In 20 martie, Camera Deputatilor a adoptat OUG 76/2017, prin care Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica este transformata in societate pe actiuni. Actul normativ trece Editura Didactica si Pedagogica din coordonarea in subordonarea Ministerului Educatiei Nationale.In acest caz, PNL si USR au depus la Curtea Constitutionala (CCR) fiecare cate o sesizare in privinta Legii prin care se infiinteaza Editura Didactica si Pedagogica.PNL sustine ca aceasta lege este neconstitutionala in integralitate.La inceputul anului scolar 2017-2018, ministrul Educatiei de atunci, Liviu Pop, a bifat o premiera ilara in educatie: a reusit, printr-o masura absurda, sa interzica prezenta in scoli a Gazetei Matematica, publicatie cu o traditie de peste 120 de ani. Acest lucru nu s-a intamplat nici macar in perioada dictaturii comuniste Ministerul Educatiei a transmis circulare in care ii ameninta pe profesorii care folosesc materiale auxiliare la clasa."Precizam ca, in cazul in care nu va fi respectata aceasta obligatie, Ministerul Educatiei Nationale isi rezerva dreptul de a sesiza organele de stat abilitate", se specifica in circulara ministerului.O replica puternica a venit chiar atunci de la Universitatea Bucuresti."Atragem atentia ca revenirea la manualul unic va avea ca efect major promovarea unui sistem de educatie care va uniformiza, in loc sa accentueze si sa sustina stimularea creativitatii si a individualitatii elevului", aratau reprezentantii Universitatii din Bucuresti, prin intermediul unei declaratii de pozitie Si presedintele Federatiei Editorilor Europeni a criticat intentia Ministerului Educatiei ca toate manualele sa fie editate de o singura editura. "Purtand stigmatul fostului regim comunist" , a spus Henrique Mota, despre posibilitatea ca o editura de stat - Didactica si Pedagogica - sa publice toate manualele din Romania, noteaza Publishing Perspectives.Mota i-a scris presedintelui Klaus Iohannis, notand ca "asta inseamna ca profesorii si elevii romani nu vor mai avea posibilitatea sa aleaga intre o varietate de manuale, iar competitia dintre mai multe edituri care sa produca cele mai bune manuale va disparea".