Ministerul Educatiei a decis retiparirea manualelor de Geografie pline de greseli. Cine va plati

"In acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care isi rezerva dreptul de a ii actiona in instanta pe cei vinovati pentru daunele aduse", precizeaza ministerul intr-un comunicat de presa remis luniPotrivit MEN, decizia de retiparire a manualelor vine dupa o "analiza amanuntita", in urma careia s-a constatat ca multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simpla erata."Noile manuale vor fi trimise in scoli in cel mai scurt timp posibil.Varianta digitala corectata a manualului de Geografie de clasa a VI-a va fi postata pe platforma manuale.edu.ro in cursul acestei saptamani, astfel incat sa poata fi folosita de elevi si profesori din prima zi de scoala", a mai transmis ministerul.De asemenea, mai arata sursa citata, procedura de tiparire a manualelor este in derulare si nu este blocata, asa cum s-a intamplat in nenumarate randuri in anii precedentii, atunci cand achizitia de manuale scolare a fost mult intarziata din cauza contestatiilor.Amintim ca mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a, precum pozitionarea incorecta pe harta a orasului Turnu Magurele, amplasat acolo unde, de fapt, este orasul Drobeta-Turnu Severin.De altfel au fost sesizate cateva erori si in manualele de istorie pentru elevii de a VI-a, unde s-au strecurat greseli de scriere, inversari de ani, dar si definitii gresite.Dupa ce un profesor de istorie a sesizat greselile si le-a facut publice pe contul sau de Facebook, directorul general al Editurii Didactice si Pedagogice a afirmat ca "exista, intr-adevar, doua greseli de typing"."Exista, intr-adevar, doua greseli de typing (de redactare - n.red.) . Redactorul va fi tras la raspundere, dar discutam totusi de o greseala de o litera. Faptul ca anumite teme sunt, din punctul dumnealui de vedere, tratate insuficient iarasi mi se pare pur si simplu o opinie personala", a declarat Maria Mihaela Nistor, citata de Digi24.A.D.