Ministerul Educatiei cauta profesori care sa evalueze manualele scolare

Etapa de inscriere a inceput pe 20 februarie, fiind valabila pana pe 4 martie 2019 inclusiv. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, inscrierea se face exclusiv online, completand acest formular "Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza, in perioada 20 februarie - 16 martie 2019, o procedura de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare.Etapa de inscriere este deschisa incepand din 20 februarie, si se deruleaza exclusiv online, pana in data de 4 martie 2019, inclusiv. Selectia propriu-zisa si anuntarea rezultatelor (individual, doar pentru candidatii admisi) vor avea loc in intervalul 9 - 16 martie 2019", precizeaza ministerul.Misiunea expertilor/specialistilor selectati este de a analiza si evalua calitatea proiectelor de manuale scolare propuse de autori/grupuri de autori.Ministerul mai noteaza ca principiile care stau la baza selectiei sunt competenta si experienta acumulate/probate, precum si disponibilitatea manifestata pentru implicarea in activitatile de evaluare a proiectelor de manuale scolare din anul scolar anterior."Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate in activitati de predare-invatare-evaluare in invatamantul preuniversitar, corespunzatoare ciclului de invatamant si disciplinei pentru care se evalueaza proiecte de manuale scolare.De mentionat ca, incepand cu anul 2019, pot fi cooptati evaluatori si din randul cadrelor didactice din invatamantul superior.Vor avea prioritate, in procesul de selectie a evaluatorilor cooptati, cadrele didactice care detin fie gradul didactic I in domeniul disciplinei/in domenii conexe celui pentru care se inscriu, fie titlul stiintific de doctor in aria de expertiza/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activitatilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare/de abilitare curriculara/de evaluare de proces. Activitatea grupurilor de lucru este in responsabilitatea CNEE", potrivit sursei citate.Amintim ca mai multe manuale unice, aparute in toamna anului trecut, au fost tiparite cu diverse greseli.A.D.