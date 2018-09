Ministerul Educatiei, dupa ce s-au descoperit greseli si in manualul de Biologie: Va fi realizata si trimisa in scoli o erata tiparita

Ziare.

"Avand in vedere greselile sesizate in cele doua manuale scolare aferente disciplinei de Biologie (clasa a VI-a), Ministerul Educatiei Nationale aduce urmatoarele clarificari: variantele digitale corectate ale acestor doua manuale scolare vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro, cu celeritate, astfel incat sa poata fi utilizate de elevi si profesori din prima zi de scoala. Totodata, va fi realizata si trimisa in scoli o erata tiparita", se arata intr-un comunicat al MEN.Totodata, la nivelul ministerului, a fost constituita o Comisie de cercetare pentru a stabili persoanele responsabile de situatia creata, institutia urmand a lua ulterior masurile legale ce se impun."In baza contractului subsecvent semnat intre Ministerul Educatiei Nationale si Editura Didactica si Pedagogica SA, EDP s-a obligat sa 'realizeze cu profesionalism obligatiile asumate in conformitate cu standardele de editare si tipografice in vigoare, specifice manualelor scolare, respectiv sa asigure protejarea drepturilor de proprietate intelectuala, tehnoredactarea, conceptul grafic, verificarea de forma si continut, realizarea manualelor digitale, inclusiv interactive, reproducerea in format tiparit si electronic, editarea manualelor, traducerea in limbile minoritatilor nationale si livrarea manualelor la sediile inspectoratelor scolare judetene/al Municipiului Bucuresti'.Totodata, potrivit contractului de prestari servicii incheiat de CNEE cu evaluatorii si in conformitate cu angajamentul individual, evaluatorii isi asuma responsabilitatea pentru calitatea activitatii desfasurate. Aceeasi responsabilitate a fost asumata si de avizatorul stiintific.Pentru evitarea unor astfel de situatii regretabile, procedura de realizare a manualelor scolare va fisi imbunatatita, inclusiv prin introducerea unei etape suplimentare de verificare a variantelor finale ale manualelor scolare, la nivelul inspectoratelor scolare, prin inspectorii de specialitate", precizeaza MEN.Reprezentantii ministerului afirma ca au fost intreprinse, pana in prezent, toate demersurile si au fost respectate toate procedurile aplicabile pentru a asigura manuale la inceputul anului scolar.Potrivit MEN, in urma evaluarii calitatii stiintifice, cele doua proiecte de manuale scolare pentru disciplina Biologie (clasa a VI-a) au primit 86,92 puncte, respectiv 85,25 puncte, fiind declarate admise.Cu privire la procedura de selectie a evaluatorilor cooptati si a specialistilor externi, MEN mentioneaza ca acestia au titlul stiintific de doctor in domeniul disciplinei sau in domenii conexe celui pentru care aplica, au gradul didactic I in domeniul disciplinei/modulului de pregatire, au absolvit cursuri/module care vizeaza problematica specifica activitatilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare/de abilitare curriculara/de evaluare de proces."Cele doua proiecte de manuale declarate admise au fost supuse unui proces de avizare stiintifica de catre un specialist extern, cadru didactic din invatamantul superior, specialist in disciplina Biologie. In intervalul 29.06.2018 - 06.07.2018, cele doua proiecte de manuale scolare aferente disciplinei Biologie (clasa a VI-a) au fost postate pe site-ul manuale.edu.ro, unde profesorii au putut consulta si alege una dintre cele doua variante de manuale scolare.La data de 27.08.2018, pe platforma CNEE dedicata comenzilor de manuale, manualul scolar pentru disciplina Biologie (clasa a VI-a) al autoarei Elena Crocnan fusese comandat in 39.405 exemplare, in timp ce manualul autorilor Elena Camelia Afrim, Silvia Olteanu, Stefania Giersch, Iuliana Tanur, Camelia Manea si Florina Miricel a fost comandat intr-o cantitate de 121.736 de exemplare", precizeaza reprezentantii MEN.