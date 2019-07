O eleva a luat 9,86 la Bac, dar nu se poate inscrie la facultate pentru ca... a pierdut un manual

Cum a reactionat conducerea liceului

Ziare.

com

Conducerea Colegiului National I.L. Caragiale refuza sa ii elibereze tinerei diploma si foaia matricola, iar fara aceste documente inscrierea la facultate este imposibila.Alice Mihaela Brinza a obtinut la bacalaureat media 9,86, clasandu-se pe locul 5 pe liceu si pe locul 21 la nivelul judetului Prahova, potrivit Ziarului de Ploiesti Acum, tanara se afla intr-un impas, din cauza unui manual pierdut."La sfarsitul clasei a XI-a ne-au dat manualele pentru ultimul an de liceu. Am incercat sa le iau pe toate acasa, dar nu au incaput in rucsac. Asa ca am lasat trei manuale inchise intr-un dulap de pe holul Colegiului National I.L. Caragiale.Dupa vacanta de vara de anul trecut, cand am inceput clasa a XII-a, am descoperit ca manualele respective nu mai erau in dulap. I-am povestit dirigintelui ce s-a intamplat si parea ca totul e ok", a declarat Alice Mihaela Brinza pentru sursa citata.Conducerea colegiului insa vrea manualul in original, de la editura care l-a tiparit.Din cele 3 pierdute, absolventa a reusit sa gaseasca doua si sa le cumpere, insa in cazul celui de-al treilea a avut ghinion."Desi nu era vina mea, m-am straduit sa fac rost de manualele disparute si sa le inlocuiesc. Am gasit 2 din cele 3 manuale si le-am cumparat. Ultimul, cel de informatica, nu este insa de gasit. M-am straduit, dar nu am putut da de un exemplar precum cel primit de la liceu.M-am oferit sa dau bani in locul lui, eventual de 3-5 ori mai mult decat face. Mi s-a spus ca nu se poate si ca e musai sa inapoiez manualul de informatica sau nu voi primi diploma de bacalaureat. M-am speriat, pentru ca de luni ar trebui sa-mi depun dosarul la facultate", a mai povestit Alice.Astazi, tanara s-a dus la liceu insotita de tatal sau pentru a remedia problema. Barbatul a explicat pentru Adevarul ca, in fine, totul s-a putut rezolva cu o copie xerox, insa doar dupa interventia parintelui."Am venit special din concediu pentru ca fata mea plangea la telefon. Va dati seama ce situatie. Am mers astazi (vineri, 12 iulie - n.red.) la scoala si mi-au dat ca varianta sa fac o copie dupa manual si sa o aduc asa la scoala.M-au trimis la Biblioteca Judeteana sa iau de acolo un manual pe care sa-l xeroxez, dar cartea nu exista la ei.Le-am cerut celor de la liceu sa-mi dea un manual din depozitul scolii, dar au spus ca nu se poate, pentru ca biblioteca liceului este inchisa", a declarat Marius Branza, tatal elevei, pentru sursa citata.Din fericire, un xerox din apropierea unitatii de invatamant are manualul in baza de date, iar tanara ii poate face o copie.Directorul colegiului I.L. Caragiale spune ca tatal tinerei avea solutia inca de joi seara, doar ca aceasta a fost transmisa prin intermediul unei colege."Domnul respectiv are solutia pentru ca fiica dumnealui sa aduca manualul de aseara de la ora 19:22. I-am transmis printr-o colega de-a mea. I-am explicat ca poata sa traga la xerox un manual, aceeasi editie si de la aceeasi editura de la care a si primit-o (sic!), si pe care poata sa-l aduca la scoala.Tatal elevei a venit in dimineata aceasta cu scandal la mine si i-am explicat ca avea de aseara rezolvarea la aceasta problema. Manualul acela se gaseste in momentul acesta la marea majoritate a elevilor de clasa a XI-a, pentru ca le-au primit deja. Se poate duce la orice elev de clasa a XI-a, sa-l ceara cu imprumut o jumatate de ora si sa-l traga la xerox.Copilul acesta stia ca trebuie sa predea manualele din 15 mai. Doua luni sunt. Ea zice ca dirigintele i-a spus ca poate sa dea banii pe manuale. Din 291 cat are seria de clasa a XII-a, numai ea stia ca poate sa dea banii. Nu este voie", a declarat Carmen Bajenaru, directorul Colegiului I.L. Caragiale din Ploiesti.In acelasi timp, Bajenaru recunoaste ca Alice nu a fost informata ca poate da o copie xerox in locul manualului original."Eu am nevoie de un manual. Copilul nu a intrebat daca poate sa dea o copie xerox sau un manual scanat. I s-a spus sa dea acelasi manual. Nu i s-a precizat ca trebuie sa fie in copertile acelea de la editura", a mai completat directorul pentru Adevarul