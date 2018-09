Pana si manualele de clasa I sunt gresite: Elevii invata ca 12 este mai mare ca 16. Iata si o eroare din manualul de Romana

Reactia ministerului

Iar, potrivit manualului de Limba si literatura romana de clasa a VI-a, "laptopul merge in limita unor parametrii", desi forma corecta este "parametri", intrucat termenul nu este articulat, deci nu necesita al doilea "i".Din manualul de "Matematica si explorarea mediului" pentru clasa I, elevii invata ca numarul 12 este mai mare decat 16, cartea fiind publicata de Editura Didactica si Pedagogica, sub autorii Tudora Pitila si Cleopatra Mihailescu, potrivit Digi24 Informatia este prezentata corect, cu simbolul de mai mic aferent - "12 < 16", insa greseala intervine in momentul in care este oferita explicatia: "Citim: 12 este mai mare decat 16". Eroarea poate fi gasita la pagina 25 a manualului.Ministerul Educatiei a transmis, marti, ca a solicitat clarificari din partea Editurii Didactice si Pedagogice privind manualul de matematica."Din informatiile primite pana in prezent, rezulta ca in acest manuscris au fost corectate mai multe greseli, aceasta eroare fiind remediata initial de catre redactor, insa in amplul proces de inserare a corecturilor in manual de catre tehnoredactor, aceasta se pare ca a fost omisa. Atat in manuscrisele aferente clasei I, cat si in cele pentru clasa a II-a au fost sesizate si corectate numeroase erori.Specificam ca varianta electronica a manualului de Matematica si Explorarea Mediului - clasa I a fost deja corectata si postata pe platforma manuale.edu.ro", potrivit unui comunicat citat de Digi24 De altfel, o greseala a fost semnalata si in manualul de Limba si literatura romana de clasa a VI-a. Aceasta a fost semnalata pe pagina de Facebook DEX Online "Ce mai este de facut in momentul in care greselile de ortografie ajung in manualul de limba romana?Extras din manualul "unic" (clasa a VI-a), Editura Didactica si Pedagogica #EDP", se arata pe reteaua sociala.Amintim ca, in urma cu cateva saptamani, mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a , precum pozitionarea incorecta pe harta a orasului Turnu Magurele, amplasat acolo unde, de fapt, este Drobeta-Turnu Severin.Ulterior, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) retiparirea in totalitate a manualului , dupa ce au fost tiparite aproape 150.000 de carti care contin grave erori.Erori au fost depistate si in manualele de Istorie pentru elevii de a VI-a, unde s-au strecurat greseli de scriere, inversari de ani, dar si definitii gresite.Dupa ce un profesor de istorie a sesizat greselile si le-a facut publice pe contul sau de Facebook, directorul general al Editurii Didactice si Pedagogice a afirmat ca "exista, intr-adevar, doua greseli de typing".Mai mult, Editura Didactica spune ca greselile nu-i pot fi imputate si l-a acuzat pe profesorul care a descoperit greselile ca le-a "fabricat" , suparat fiind ca nu manualul scris de el a castigat.Maria Nistor, directorul Editurii Didactice si Pedagogice, a sustinut ca este vorba despre "cateva greseli mici de redactare" si cateva pagini decalate si ca atacurile sunt parte dintr-o "campanie de decredibilizare institutionala".In fine, erori s-au gasit si in cartile de Biologie . Disciplina are doua manuale de la Editura Didactica si Pedagogica, care au antetul Ministerului Educatiei, dintre care profesorii trebuiau sa aleaga unul pentru a le preda elevilor de clasa a VI-a.Insa profesori de biologie, editori si profesori universitari au semnalat ca ambele contin greseli importante.