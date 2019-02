Proiectul ROSE continua lupta impotriva abandonului scolar

Ziare.

Dupa cum era de asteptat, cei mai multi elevi provin din familiile sarace din mediul rural, unde rata de parasire timpurie a scolii este de 26,6%. Cu toate ca in municipii, rata de abandon scolar este 6,2%, in orasele mici si suburbii aceasta ajunge chiar si pana la 17,4%.Din pacate, ideea de a parasi scoala nu mai socheaza pe nimeni, comunitatea fiind obisnuita cu acest fenomen. Motivele pentru care acesta a luat o asemenea amploare sunt numeroase si includ, printre altele, o perceptie eronata asupra educatiei care si-a pierdut treptat din autoritate si valoare. Elevii nu mai considera ca scoala ii ajuta sa se angajeze sau ca este importanta in ierarhii.Cei mai multi elevi care abandoneaza scoala sunt cei care s-au facut deja remarcati prin dificultati de comportament, absenteism sau prin sanctionari in randuri repetate in scoala. Acestia provin majoritar din familiile defavorizate, acolo unde nevoia de hrana este mai importanta decat nevoia de stiinta, si unde nu sunt bani pentru manuale scolare si rechizite, mai ales daca familia are mai multi copii.Pe de alta parte, nici cei care raman in sistemul de invatamant nu o duc prea stralucit daca e sa luam in considerare rata de promovabilitate la BAC, cea mai recenta fiind 67,7%.E drept ca in 2019 Ministerul Educatiei propune ca Examenul de Bacalaureat si Evaluarea Nationala sa contina si intrebari grila, intrebari de tipul adevarat sau fals si intrebari cu alegere duala, evaluari care ar simplifica corectarea si ar creste rata de promovabilitate.Totusi, nu putem sa nu ne intrebam cat de oportuna este, de fapt, examinarea tip grila in conditiile in care 42% dintre elevi, desi stiu sa citeasca, nu inteleg ceea ce citesc.Vorbim evident despre analfabetismul functional, un alt record pe care Romania il detine in Uniunea Europeana. Ce inseamna asta, pe termen lung? Viitori adulti care nu vor pricepe notiuni de baza sau care nu vor intelege actele pe care le semneaza.Si in timp ce alte state din Uniunea Europeana aloca chiar si 8% din PIB educatiei, Romania investeste numai 3,4 procente, bani insuficienti pentru a acoperi nevoile elevilor si ale profesorilor.Pentru a remedia situatia, incepand cu 2015, Romania a inceput finantarea celui mai amplu si mai scump proiect din Educatie - Proiectul ROSE (Romanian Secondary Education Project).In valoare de 200 de milioane de euro, ROSE isi propune sa contribuie la reducerea abandonului in invatamantul secundar si tertiar, si sa ajute la cresterea ratei de promovare a Examenului de Bacalaureat. Efectele sale ar trebui sa se resimta asupra unui numar ce depaseste un milion si jumatate de elevi.Una din principalele componente ale proiectului constituie acordarea unor granturi pentru licee, in valoare totala de 127,3 milioane euro, pe o perioada de 4 ani. Banii pe proiecte sunt alocati in etape, fiecare liceu impartindu-si cheltuielile diferentiat.Astfel, se pot face achizitii de manuale scolare de la raft, caz in care este nevoie de mai putina documentatie - aici sunt implicate liceele cu sume alocate mai mici.De asemenea, achizitia se poate face sub forma de ofertare/licitatie. In acest caz, liceele trebuie sa trimita lista cu ce doresc sa achizitioneze si criteriile pentru produsele solicitate. Fiecare liceu trebuie sa aiba minim 3 ofertari de la 3 firme diferite.