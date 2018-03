Se fac pasi mari catre manualul unic. Cui foloseste ca o singura editura de stat sa scoata cartile din care copiii vor invata?

De la interzicerea auxiliarelor la manualul unic

De fapt, se intoarce la epoca unui singur manual, editat de stat, decizie criticata recent chiar de presedintele Federatiei Editorilor Europeni.Marti, Camera Deputatilor a adoptat OUG 76/2017, prin care Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica este transformata in societate pe actiuni.Actul normativ trece Editura Didactica si Pedagogica din coordonarea in subordonarea Ministerului Educatiei Nationale.Camera Deputatilor este for decizional.Imediat dupa vot, USR si PMP au anuntat ca vor sesiza CCR cu privire la proiectul de lege al Guvernului Romaniei prin care se infiinteaza o editura unica, ce va avea monopol pe piata manualelor scolare, motivand ca prin adoptarea acestui proiect se incalca principiul functionarii pietei economice si mecanismele concurentiale."Ministerul Educatiei Nationale pretinde rezolvarea problemei manualelor scolare, prin infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica S.A. care va prelua elaborarea, editarea si tiparirea manualelor scolare, dar de fapt isi ascunde propria incompetenta. In acest sens, proiectul de lege va elimina mediul concurential normal, va falimenta si instaura monopolul asupra unui segment de piata, subminand astfel o industrie de 15 milioane de euro", potrivit unui comunicat al USR."In ciuda obiectiilor ridicate de Consiliul Concurentei si de Consiliul Legislativ cu privire la impactul anticoncurential pe care acest proiect de lege l-ar putea avea, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Educatiei Nationale, sfideaza recomandarile institutiilor abilitate si incalca principiile democratice si liberale care ar trebui sa guverneze economia de piata", se arata in document.La inceputul anului scolar 2017-2018, ministrul Educatiei de atunci, Liviu Pop, a bifat o premiera ilara in educatie: a reusit, printr-o masura absurda, sa interzica prezenta in scoli a Gazetei Matematica, publicatie cu o traditie de peste 120 de ani. Acest lucru nu s-a intamplat nici macar in perioada dictaturii comuniste Ministerul Educatiei a transmis circulare in care ii ameninta pe profesorii care folosesc materiale auxiliare la clasa."Precizam ca, in cazul in care nu va fi respectata aceasta obligatie, Ministerul Educatiei Nationale isi rezerva dreptul de a sesiza organele de stat abilitate", se specifica in circulara ministerului.O replica puternica a venit chiar atunci de la Universitatea Bucuresti."Atragem atentia ca revenirea la manualul unic va avea ca efect major promovarea unui sistem de educatie care va uniformiza, in loc sa accentueze si sa sustina stimularea creativitatii si a individualitatii elevului", aratau reprezentantii Universitatii din Bucuresti, prin intermediul unei declaratii de pozitie Si presedintele Federatiei Editorilor Europeni a criticat intentia Ministerului Educatiei ca toate manualele sa fie editate de o singura editura. "Purtand stigmatul fostului regim comunist" , a spus Henrique Mota, despre posibilitatea ca o editura de stat - Didactica si Pedagogica - sa publice toate manualele din Romania, noteaza Publishing Perspectives.Mota i-a scris presedintelui Klaus Iohannis, notand ca "asta inseamna ca profesorii si elevii romani nu vor mai avea posibilitatea sa aleaga intre o varietate de manuale, iar competitia dintre mai multe edituri care sa produca cele mai bune manuale va disparea".