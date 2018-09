Si manualul de Biologie contine greseli grave: Vasele de sange au lungimi diferite, inima si ficatul sunt pozitionate gresit

Problemele din manualele de Istorie si Geografie

Dupa ce au fost descoperite numeroase greseli in manualele de Istorie si de Geografie de clasa a VI-a, iata ca si cel de Biologie are probleme.Disciplina are doua manuale de la Editura Didactica si Pedagogica, care au antetul Ministerului Educatiei, dintre care profesorii trebuie sa aleaga unul pentru a le preda elevilor de clasa a VI-a.Insa profesori de biologie, editori si profesori universitari au semnalat pentru HotNews ca ambele contin greseli importante.Astfel,, la pagina 10, la rubrica "Stiati ca...?" elevii sunt informati ca "Vasele de sange insumeaza peste 160.000 de kilometri". Dar 7 pagini mai tarziu, informatia este contrazisa: "Totalitatea vaselor de sange din corpul unui adult are o lungime de 96 000 km".Totodata, intr-o fotografie in care este prezentat sistemul de organe al omului, inima si ficatul sunt desenate gresit. Mai exact, imaginea este pusa in oglinda, iar organele sunt plasate pe partea gresita.Manualul ii mai invata pe elevi ca "Parazitul ia substantele hranitoare gata preparate de gazda fara sa o mai supuna proceselor de digestie." Formularea, pe langa faptul ca are un dezacord (corect este "Parazitul ia substantele hranitoare gata preparate de gazda, fara sa le mai supuna proceselor de digestie"), este incorecta, spun profesorii contactati de HotNews.ro. De exemplu, capusele digera sangele pe care il sug de la gazde.La pagina 37, elevii sunt pusi sa raspunda la intrebarea: "De ce in vecinatatea lichenilor nu traiesc si alte plante?" Insa, lichenii nu sunt plante, deci formularea "alte plante" este incorecta, iar unii licheni cresc pe plante, deci intrebarea in totalitate este gresita.De asemenea, manualul contine si numeroase dezacorduri si greseli de litera.In ceea ce priveste, aici rinichii stang-drept sunt numiti invers, in imaginea care ilustreaza sistemul excretor.Totodata, apare termenul "Vene lemnoase", in loc de "Vase lemnoase" cum ar fi fost corect, in desenul care ilustreaza organele vegetative ale unei plante superioare.Potrivit HotNews, in acest manual sunt mult mai putine greseli in ceea ce priveste corectitudinea informatiei, insa abunda erorile gramaticale si de scriere.Amintim ca, in urma cu doua saptamani, mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a, precum pozitionarea incorecta pe harta a orasului Turnu Magurele, amplasat acolo unde, de fapt, este orasul Drobeta-Turnu Severin.Ulterior, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) retiparirea in totalitate a manualului , dupa ce au fost tiparite aproape 150.000 de carti care contin grave erori. Erori au fost depistate si in manualele de istorie pentru elevii de a VI-a, unde s-au strecurat greseli de scriere, inversari de ani, dar si definitii gresite.Dupa ce un profesor de istorie a sesizat greselile si le-a facut publice pe contul sau de Facebook, directorul general al Editurii Didactice si Pedagogice a afirmat ca "exista, intr-adevar, doua greseli de typing".Mai mult, Editura Didactica spune ca greselile nu-i pot fi imputate si l-a acuzat pe profesorul care a descoperit greselile ca le-a "fabricat", suparat fiind ca nu manualul scris de el a castigat.Maria Nistor, directorul Editurii Didactice si Pedagogice a sustinut ca este vorba despre "cateva greseli mici de redactare" si cateva pagini decalate si ca atacurile sunt parte dintr-o "campanie de decredibilizare institutionala".