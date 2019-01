Un senator USR dezvaluie ca autorii manualelor unice au primit chiar si 10.000 de euro

Ziare.

Acesta a facut o interpelare la Ministerul Educatiei in care a solicitat mai multe cifre legate de costurile editarii si tiparirii manualelor unice, iar institutia a comunicat onorariile autorilor sau grupurilor de autori care au realizat aceste manuale, se arata intr-un comunicat de presa remis joiOnorariile au fost generoase, pornind de la 25.000 lei (peste 5.000 euro) pana la 45.000 (aproape 10.000 euro) de lei brut, conform sursei citate."Pentru manualele scolare la disciplinele de invatamant primar cu una sau doua ore pe saptamana s-au acordat 25.000 de lei (brut), in timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe saptamana, din cadrul aceluiasi ciclu de invatamant, suma aprobata a fost de 35.000 de lei (brut).In ceea ce priveste invatamantul gimnazial, remuneratia pentru autorul/grupurile de autori care au manuale aprobate la disciplinele cu o ora pe saptamana este de 25.000 de lei (brut), la disciplinele cu doua ore pe saptamana - 35.000 de lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe saptamana 45.000 de lei (brut) ", au precizat reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale intr-un raspuns semnat de ministrul Ecaterina Andronescu, citat in comunicat.Senatorul USR subliniaza ca onorariile nete au fost de 23.500 de lei, 32.900 de lei si 42.300 de lei."Cum ministerul nu a precizat si tipul de contracte incheiat cu grupurile de autori, putem presupune ca acestora li s-au facut contracte pe drepturi de autor, practica des intalnita in astfel de situatii.Asta inseamna ca,, in contextul in care pe drepturile de autor, conform modificarilor fiscale din anul 2018, nu se platesc nici contributii la sanatate si nici la pensii", noteaza Lungu.Senatorul USR mai atrage atentia ca sumele nu sunt justificate in "conditiile in care selectia s-a facut doar intern, bazandu-se pe o evaluare a unui organism al ministerului numit Centrul National de Evaluare si Examinare, iar selectia autorilor nu a fost nici transparenta si nici nu exista garantia ca au fost alesi cei mai buni specialisti care lucrau cu editurile de pe piata libera".Amintim ca mai multe manuale unice, aparute in toamna anului trecut, au fost tiparite cu diverse greseli.Amintim si ca Ecaterina Andronescu (PSD), actualul ministru al Educatiei, a declarat in noiembrie 2018 ca se gandeste sa renunte la manualul unic, despre care spune ca a fost o alegere nefericita "Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericita. Faptul ca manualele au aratat asa ar trebui sa ne puna pe ganduri. Prin competitie ar creste si calitatea manualelor", a declarat ea atunci.Precizam ca manualul unic a fost initiat de Guvern cand Ministerul Educatiei era condus de Liviu Pop (PSD), in 2017.A.D.