Bitdefender a premiat medaliatii Olimpiadei Internationale de Matematica de la Cluj-Napoca

"Este o onoare pentru Romania si pentru Cluj-Napoca, in special, sa gazduiasca in aceste zile elita mondiala a matematicii, iar pentru noi este un privilegiu sa ii premiem pe cei mai buni dintre cei buni. Cluj-Napoca este unul dintre orasele de importanta fundamentala pentru Bitdefender si contribuie decisiv la produsele si tehnologiile romanesti folosite de 500 de milioane de utilizatori de pe toate continentele", a declarat Sandor Lukacs, Director, Cyber Threat Proactive Defense Lab, Bitdefender.De altfel, compania sprijina de multi ani proiectul educational viitoriolimpici.ro , un program de crestere a bazei de olimpici, care isi propune sa ridice nivelul de competente matematice ale angajatilor in economia viitorului.De-a lungul timpului, Bitdefender a contribuit la dezvoltarea unor programe de studii la nivel de licenta si de masterat in securitate cibernetica la Universitatea din Bucuresti, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.Materiile sunt sustinute de angajatii Bitdefender, zeci de doctoranzi si masteranzi fiind implicati in pregatirea studentilor in domenii precum securitatea sistemelor de operare si sisteme periculoase, retele neuronale si reverse engineering.Ca urmare a sustinerii performantei in educatie, Bitdefender a primit in luna decembrie marele premiu Angajatorul Anului al Senatului Universitatii din Bucuresti pentru "contributia exceptionala in anul universitar 2016-2017 la indeplinirea misiunii Universitatii".Circa o suta dintre cei peste 1.500 de angajati ai Bitdefender lucreaza in sediul din Cluj-Napoca.Angajatii Bitdefender din Cluj-Napoca se ocupa exclusiv de cercetare si dezvoltare, fiind responsabili de tehnologii-cheie pentru companie, vandute mai departe de catre partenerii-integratori ai Bitdefender, si folosite de sute de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Specialistii din Cluj-Napoca se ocupa, printre altele, de analiza de software periculos, metode de detectie dinamica de malware pe baza de comportament, machine learning, big data analysis, tehnologii tip firewall si anti-rootkit precum si solutii de securitate pe baza de virtualizare care ruleaza in afara sistemului de operare.Efortul specialistilor Bitdefender Cluj-Napoca a contribuit decisiv la numeroase premii prestigioase obtinute de produsele de securitate Bitdefender pe parcursul ultimilor ani.Organizarea editiei din 2018 la Cluj-Napoca a fost initiativa Societatii de Stiinte Matematice din Romania pentru a celebra anul centenarului Romaniei. Romania si Bulgaria sunt singurele tari ce au participat la toate editiile, iar intr-un clasament neoficial pe numarul total de medalii, Romania se afla pe locul al treilea, conform Societatii de Stiinte Matematice.Olimpiada a fost organizata de Ministerul Educatiei Nationale, cu implicarea stiintifica a Societatii de Stiinte Matematice din Romania si sub coordonarea locala a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj.Evenimentul s-a bucurat de sprijin institutional din partea Institutului de Matematica al Academiei Romane, al Consiliului Judetean Cluj si al Primariei Municipiului Cluj-Napoca, dar si al universitatilor Babes-Bolyai si Tehnica din Cluj-Napoca.Editia din 2018 a Olimpiadei Internationale de Matematica a avut loc in Romania, la Cluj-Napoca, in perioada 3-14 iulie, un eveniment la care au participat peste 600 de elevi din aproximativ 110 tari.