Clujul gazduieste in acest an in premiera Olimpiada Internationala de Matematica

Aceasta se va desfasura la Cluj-Napoca, in perioada 3 - 14 iulie, dupa cum a transmis Ministerul Educatiei.La olimpiada vor participa 600 de elevi din peste 100 de tari. Echipele vor fi formate din sase elevi si cel putin doi profesori matematicieni."Incredintarea acestui eveniment Clujului vine drept recunoastere a unui spatiu clujean al colaborarii interinstitutionale corecte si eficiente si a unui climat care permite atragerea mediului privat in marile proiecte ale educatiei - o prioritate de management transformata in dezideratul construirii unei scoli pe care sa o putem numi, cu adevarat, performanta.Le multumim tuturor pentru implicare si suntem convinsi ca eforturile noastre reunite vor face din cea de-a 6-a editie romaneasca a Olimpiadei Internationale de Matematica un adevarat regal al competitiei si al performantei stiintifice, ca marturie clujeana a increderii in rolul scolii si al educatiei", a declarat Valentin Claudiu Cuibus, inspector scolar general, la conferinta de lansare a evenimentului, arata Ziarul Clujean Invitatul de onoare al Olimpiadei este academicianul Viorel Barbu, presedinte de onoare al Comisiei Nationale a IMO 2018, care a fost concurent la prima editie a olimpiadei, din 1959, anunta Agerpres.Prima editie a fost organizata in 1959, tot in Romania, la Brasov. Tara noastra a organizat in total sase editii ale acestei olimpiade.