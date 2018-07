Desfasurare impresionanta de forte de ordine la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj. Vine fiul lui Assad

Ziare.

"Va participa (Hafez al-Assad - n.red.) la activitati exact ca ceilalti copii", spune seful ISJ Cluj.Peste 600 de elevi concurenti, cu varste cuprinse intre 13 si 19 ani, din 110 tari, participa la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, manifestare al carei buget este de un milion de euro.Seful ISJ Cluj, Valentin Cuibus, manager general al Olimpiadei Internationale de Matematica, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca deschiderea manifestarii va avea loc in 8 iulie, iar concursul propriu-zis este programat in zilele de 9 si 10 iulie."Organizarea celei de-a 59-a Olimpiade Internationale de Matematica (IMO) la Cluj-Napoca este o mare provocare, in conditiile in care olimpiada precedenta a fost la Rio de Janeiro, iar cea de anul viitor va fi organizata de Londra. La olimpiada participa 615 elevi concurenti din 110 tari, cu varste intre 13 si 19 ani, alte patru tari avand statut de observator, plus alte sute de persoane care vor fi leaderi ai echipelor nationale, deputy leaderi, observatori, voluntari.Bugetul Olimpiadei Internationale de Matematica este de un milion de euro, fondurile fiind asigurate de catre Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul Local Cluj-Napoca si din sponsorizari. Deja au inceput sa soseasca participanti, au loc pregatiri, alegerea problemelor pentru concurs, deschiderea evenimentului urmand sa aiba loc in 8 iulie, iar concursul propriu zis fiind programat in zilele de 9 si 10 iulie in Sala Polivalenta", a spus Cuibus.Potrivit acestuia, dupa concurs, participantii vor vizita si Salina Turda si cetatea Alba Carolina din Alba Iulia.Seful ISJ Cluj a confirmat prezenta la olimpiada a lui Hafez al Assad, fiul cel mare al presedintelui Siriei, Bashar al Assad, care este membru al lotului olimpic de matematica al Siriei."Acesta a participat si la Olimpiada Internationala de Matematica de la Rio de Janeiro de anul trecut. Nu vor fi luate, in cazul sau, masuri speciale de securitate, ci va participa exact ca ceilalti copii pe masurile stabilite conform reglementarilor internationale", a precizat Valentin Cuibus.Presedintele Comitetului Stiintific de Organizare al IMO 2018, Radu Gologan, a declarat la randul sau ca, din punctul de vedere al matematicii, toti matematicienii importanti ai Romaniei care au invatat in strainatate au ajutat matematica romaneasca in ultimii ani."Statistica arata ca, in ultimii 20 de ani, din cei sase elevi cati fac parte din lotul national, patru au plecat sa studieze in strainatate, iar doi au ramas sa studieze in Romania, iar ulterior, si dintre cei doi au plecat sa isi faca doctoratul in alte tari. Este un lucru care se intampla si in alte tari, in Franta, de exemplu, majoritatea absolventilor Scolii Normale Superioare pleaca sa se angajeze in universitati americane de varf, unde se face matematica de varf", a subliniat Gologan.Seful Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, Sebastian Clitan, afirmat, in aceeasi conferinta de presa, ca masurile de ordine publica pe perioada olimpiadei vor fi asigurate de 80 de jandarmi, 60 de politisti si 6 echipaje ISU."Vor fi luate masurile necesare pentru asigurarea ordinii publice la locurile de cazare ale delegatiilor din cele 114 tari participante, la locurile de desfasurare a activitatilor, precum si pe timpul transportului delegatiilor de la hoteluri in zona de desfasurare a olimpiadei.Pentru asigurarea sigurantei si protectiei participantilor, vor fi mobilizate efective importante din cadrul Gruparii si se va beneficia de sprijinul unor structuri apartinand Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane din Bucuresti", a mentionat Clitan.La deschiderea IMO 2018 este asteptat sa participe presedintele Klaus Iohannis, si mai multi ambasadori.Prima Olimpiada Internationala de Matematica a fost organizata in 1959 in Romania, la Brasov.