Elevii romani au castigat medalii de aur, argint si bronz la Olimpiada Internationala de Matematica

Cel mai bun punctaj obtinut de un roman, care i-a adus si medalia de aur elevului Ioan-Andrei Nicolae, de la Liceul Teoretic International de Informatica din Bucuresti, a fost de 94,44%, se arata pe pagina oficiala a concursului El a fost urmat de Ciprian-Mircea Bonciocat, argint, de la Colegiul "Tudor Vianu" din Bucuresti, cu un rezultat de 91,91%.Edis Memis, de la Liceul International de Informatica din Constanta, a castigat bronzul, la fel ca elevul Mihnea-Gabriel Doica, de la Liceul Teoretic International de Informatica din Bucuresti, in vreme ce Antonie Ciocan si Radu-Alexandru Iacob, de la acelasi liceu, au primit mentiuni de onoare.In clasamentul general, echipa Romaniei s-a clasat pe locul 33 din 110.Olimpiada Internationala de Matematica reprezinta cea mai veche competitie din domeniul stiintelor adresata elevilor de liceu, iar prima editie a avut loc tot in Romania, in anul 1959.Anul acesta, Romania a gazduit din nou prestigiosul eveniment, la care au participat aproximativ 1.500 de elevi din peste 100 de tari, pentru a marca simbolic Centenarul Marii Uniri.Evenimenul a fost deschis de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, duminica trecuta."Luati parte la una dintre cel mai importante competitii intelectuale de pe planeta. Gazduirea la Cluj-Napoca a olimpiadei, este cu atat mai imporanta cu cat Romania a organizat in 1959 prima editie a competitiei. Evenimentul este o intrecere in inteligenta si creativitate, devenind un for care permite tinerilor talentati din intreaga lume sa demonstreze de ce este capabila mintea umana atunci cand este pusa la incercare.Matematica sta la baza tuturor stiintelor, inovatiei si a dezvoltarii gandirii analitice. Voi veti face parte din elitele intelectuale ale tarilor voastre si ale lumii. Cred ca matematica si materiile din categoria stiinta-tehnologie sunt esentiale in constructia curriculara in timpul educatiei timpurii, daca ne dorim sa avem veritabile societati ale cunoasterii", a declarat Klaus Iohannis in deschiderea evenimentului.V.D.