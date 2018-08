Elevii romani au castigat patru medalii la Olimpiada de Informatica a Europei Centrale

Ziare.

Conform Ministerului Educatiei, in clasamentul neoficial pe medalii Romania s-a clasat pe primul loc, la egalitate cu tara gazda, Polonia.Medaliile de aur au fost cucerite de Costin-Andrei Oncescu (clasa a XII-a/Colegiul National "Dinicu Golescu" din Campulung, jud. Arges) si Alex Tatomir (clasa a XII-a/Colegiul National "Nicolae Balcescu" din Braila) . Laureat cu aur si la olimpiada de anul trecut, Costin-Andrei Oncescu s-a clasat pe primul loc in ierarhia generala individuala.Ioan-Tiberiu Musat (clasa a IX-a) si Stefan Constantin-Buliga (clasa a XII-a), ambii elevi ai Colegiului National "Tudor Vianu" din Bucuresti, si-au trecut in palmares medalile de argint.Lotul Romaniei a fost insotit si coordonat de prof. Adrian Panaete (Colegiul National "A. T. Laurian" din Botosani), respectiv Alexandru Velea (student la Universitatea din Bucuresti si membru CSAcademy) si Andrei-Costin Constantinescu (student la University of Oxford), amandoi fosti olimpici internationali, multiplu medaliati la competitiile de profil.La concursul din acest an au participat 55 de concurenti din 13 tari.Prima editie a Olimpiadei de Informatica a Europei Centrale (CEOI) s-a desfasurat in Romania, in 1994, la Cluj-Napoca, la initiativa tarii noastre.