Elevii romani au cucerit sase medalii, dintre care una de aur, la Olimpiada Internationala de Matematica

Medalia de aur a fost cucerita de Edis Memis (Liceul International de Informatica din Constanta), rezultat care ii asigura clasarea intre cei mai buni 15 elevi-matematicieni din lume.Medaliile de argint au fost obtinute de Sergiu-Ionut Novac (Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" din Lugoj) si Sebastian-Mihai Simon (Liceul International de Informatica din Bucuresti).Tudor-Darius Cardas (Colegiul National "A.T. Laurian" din Botosani), Andrei-Theodore Marginean si Nguyen Tran-Bach (ambii de la Liceul International de Informatica Bucuresti) au fost recompensati cu medalii de bronz.Delegatia Romaniei a fost condusa de conf. univ. dr. Catalin-Liviu Gherghe (Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii din Bucuresti - leader) si insotita de conf. univ. dr. Mihai Chis (Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii de Vest din Timisoara - deputy leader), prof. univ. dr. Radu Gologan (presedintele Societatii de Stiinte Matematice din Romania - observator si membru al Consiliului de Conducere OIM) si Lucian Turea (Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii din Bucuresti - observator)."Acest palmares excelent a fost reusit in conditiile in care echipa Romaniei din acest an este una din cele mai 'tinere' din istoria participarii tarii noastre, patru dintre olimpici fiind la prima prezenta intr-un concurs international de seniori de un asemenea nivel", precizeaza MEN.Olimpiada Internationala de Matematica este cea mai prestigioasa competitie dintre olimpiadele internationale consacrate stiintelor. A fost lansata in 1959 la initiativa Societatii de Stiinte Matematice din Romania, fiind organizata la Brasov, intr-o formula ce a inclus sapte state. In total, Romania a gazduit Olimpiada Internationala de Matematica de sase ori, ultima oara anul trecut, la Cluj-Napoca, arata sursa citata.