Elevii romani au obtinut doua medalii de aur si patru de argint la Olimpiada Internationala de Stiinte

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, olimpicii romani laureati cu aur sunt Ioana Madalina Caraus (clasa a IX-a/Liceul International de Informatica din Bucuresti) si Vlad Stefan Oros (clasa a IX-a/Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timisoara).Medaliile de argint au fost adjudecate de Raisa Axenie (clasa a X-a/Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti), Stefan Eduard Dolis (Colegiul National "Gheorghe Vranceanu" din Bacau), Mircea Andrei Top (clasa a X-a/Colegiul National "Decebal" din Deva) si Vlad Iova (clasa a X-a/Colegiul National "Emanoil Gojdu" din Oradea).Lotul olimpic a fost coordonat de Daniela Bogdan (coordonator la nivel national si responsabil pentru disciplina chimie), profesor la Colegiul National "Sf. Sava" din Bucuresti, Traian Saitan (responsabil biologie), inspector general MEC, si Victor Paunescu (responsabil fizica), profesor la Colegiul National "Octav Onicescu" din Bucuresti. In calitate de observator a participat Adriana Simona Popescu, inspector in cadrul ISJ Constanta.Structura Olimpiadei Internationale de Stiinte pentru Juniori implica sustinerea a trei probe: doua probe teoretice (individuale) si una practica - experiment/laborator (pe echipe, formate din 3 elevi), cu subiecte din trei discipline (chimie, fizica si biologie).La editia din acest an au participat peste 400 de elevi din 70 de tari.