Idee inedita la Piatra Neamt: Olimpicii devin vedetele orasului

Mai exact, portretele elevilor care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele nationale si internationale sunt afisate pe cateva panouri publicitare din oras, relateaza tvmneamt.ro Ideea a fost deja pusa in aplicare, in urma cu cateva zile, majoritatea elevilor fiind de la Colegiul National de Informatica Piatra-Neamt."Nu toata lumea apare pe asemenea panouri, iar faptul ca aparem pe ele ne da sentimentul de recunoastere a performantelor de catre primarie si autoritatile locale", a declarat pentru Pro Tv Stefan Dascalescu, olimpic la informatica.Si localnicii apreciaza aceasta initiativa inedita si spun ca este una laudabila: "Inainte cei mai buni muncitori erau pusi pe tablou in oras. Daca acum pun copiii, foarte bine. Cred ca or sa isi dea mai multa silinta sa invete si sa isi vada de scoala".La randul sau, primarul din Piatra Neamt, Dragos Chitic, afirma ca este "o forma in plus de recunoastere a meritelor unor tineri exceptionali cu care ne mandrim".