Lotul olimpic de filosofie al Romaniei a obtinut doua mentiuni la Roma

"Performanta a fost reusita de(Colegiul National 'Gheorghe Lazar' din Bucuresti - premiul I in cadrul etapei nationale) si(Colegiul National 'Sfantul Sava' din Bucuresti - premiul al II-lea la etapa nationala) ", se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei.Tema generala a competitiei din acest an a fost. La prezentarile si dezbaterile academice au participat atat elevi , cat si profesori La olimpiada au fost inscrisi(Europa, Asia, America de Nord si America de Sud).Echipa Romaniei a fost coordonata si insotita de Elena Florina Otet - profesor la Liceul "Andrei Muresanu" din Brasov (membru fondator al competitiei si membru al juriului international) si prof. Eugen Stoica (membru al juriului si comitetului international), se arata in comunicat."Olimpiada Internationala de Filosofie a fost infiintata in 1993 la initiativa unui grup de profesori din Bulgaria, Germania, Polonia, Romania, Turcia si Ungaria si este oficial recunoscuta de UNESCO. Romania a participat fara intrerupere si a gazduit de doua ori aceasta competitie: Brasov (1998) si Iasi (2008) ", subliniaza Ministerul Educatiei.