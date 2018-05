Ministrul Educatiei vrea ca olimpicii pe tara sa devina automat studenti

Ziare.

com

"As dori sa va spun, in premiera, ca doresc sa lansez in premiera publica idei legate de organizarea si finantarea olimpiadelor nationale si a concursurilor pentru elevi, in viitorul an scolar.Ideile pornesc de la faptul ca (sic!) castigatorii acestor olimpiade, pana la mentiune, pot sa fie inmatriculati la universitatile romanesti, fara concurs", a spus Valentin Popa in cadrul unei dezbateri din Comisia de Invatamant a Camerei Deputatilor.Ministrul va propune ca fazele judetene ale olimpiadelor sa se desfasoare la fel ca examenul de Bacalaureat."As propune dezbaterii faptul ca inca de la olimpiadele faza pe judet sa existe subiecte unice pe tara si corectura sa se faca in judete diferite, precum la Bacalaureat, pentru a asigura o impartialitate mai buna. As dori ca participarea la faza nationala, schimbata, sa ajunga 60 poate 65 de elevi, castigatorii fazelor judetene.Si sa li se alature 13 pana la 18 din clasamentul national. Ar imbina excelenta cu distributia regionala, pe judete", a mai spus ministrul Educatiei.In prezent, unele universitati din tara accepta fara concurs elevi care au obtinut premii la olimpiadele nationale.