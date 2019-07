Romania obtine trei medalii de aur si o medalie de argint la Olimpiada Balcanica de Fizica

Ziare.

Cei trei medaliati cu aur sunt Malina Elena Constantinescu (clasa a X-a - Colegiul National din Iasi), Vlad Stefan Oros (clasa a VIII-a - Scoala Gimnaziala nr. 24 din Timisoara) si Tudor Gabriel Mocioi (clasa a X-a - Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti) . Medalia de argint i-a revenit lui Radu Herzal (clasa a X-a - Colegiul National "Gheorghe Sincai" din Baia Mare).Olimpicii romani au fost insotiti si coordonati de Ioana Stoica (profesor la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti) si Irina Dumitrascu (profesor si inspector in cadrul ISJ Vaslui).Din delegatia Romaniei au facut parte si conf. univ. dr. Sebastian Popescu (decan al Facultatii de Fizica - Universitatea "Al.I. Cuza" din Iasi), in calitate de reprezentant al Romaniei in comitetul stiintific al competitiei, si prof. univ. dr. Radu Constantinescu (Facultatea de Fizica - Universitatea din Craiova), membru al comitetului de coordonare al competitiei.Olimpiada Balcanica de Fizica se adreseaza elevilor de gimnaziu (clasa a VIII-a) sau de liceu, cu varsta de cel mult 16 ani la momentul prezentei in concurs.La editia din acest an au participat concurenti din 11 tari (8 cu statut permanent si 3 cu statut de invitat) .