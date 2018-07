Romania - pe primul loc la Olimpiada Balcanica de Geografie. Tinerii romani au obtinut sapte medalii

Ziare.

com

Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, elevii romani au obtinut doua medalii de aur, doua medalii de argint si trei medalii de bronz la Olimpiada Balcanica Geografie.Medaliile de aur au fost obtinute de Razvan Marian Popescu clasa a X-a/Colegiul National "Sf. Sava" din Bucuresti), care si-a egalat performanta de anul trecut, si Ioan Matei Stan (clasa a XI-a/Liceul International de Informatica din Bucuresti).Medaliile de argint au fost adjudecate de Gabriel Alexandru Chivu (clasa a X-a/ Colegiul National "Nicolae Balcescu" din Braila) si Andrei Stefan Micu (clasa a a IX-a/Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti) . In acelasi timp, Delia Ioana Dumitrescu (clasa a IX-a/Colegiul National "Ion Minulescu" din Slatina), Gabriela Diana Ionescu (clasa a IX-a/Colegiul National "Sf. Sava" din Bucuresti) si Vlad Patrik Apostol (clasa a VIII-a/Liceul Teoretic "Horia Hulubei" din Magurele, Ilfov) si-au trecut in palmares medalii de bronz.Aflata la a IV-a editie, competitia a fost gazduita in premiera de tara noastra, fiind organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu Facultatea de Geografie, Universitatea "Al. I. Cuza", Societatea de Geografie din Romania si Primaria Iasi.La eveniment au participat 50 de elevi si 30 de profesori (team leaders), observatori si invitati din Serbia, Slovenia, Bosnia Hertegovina, Moldova si Romania.Potrivit regulamentului competitiei, fiecare echipa este compusa din 4 elevi si 2 profesori coordonatori. Tara gazda are dreptul sa inscrie doua echipe.Concursul a inclus trei probe, toate in limba engleza : o proba teoretica (scrisa), o proba practica (in teren) si o proba multimedia.