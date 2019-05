Umilinta pentru trei olimpici, la o festivitate de premiere din Gorj: "I-au scos afara ca pe niste gunoaie"

Cum se scuza primarul

Revolta unui parinte

Ce spun reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Gorj

Cei trei luptatori legitimati la Clubul Sportiv Scolar Targu-Jiu au fost medaliati, in luna aprilie, la finala Campionatului National Scolar de lupte libere, desfasurata la Sfantu Gheorghe.Premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite, in anul scolar 2018-2019, la olimpiadele si concursurile nationale, a avut loc la Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu-Jiu, fondurile fiind alocate din bugetul local al municipiului.La evenimentul organizat in saptamana in care se desfasoara Zilele Orasului la Targu-Jiu au fost invitati peste 60 de tineri.Cei trei luptatori legitimati la Clubul Sportiv Scolar Targu-Jiu s-au invoit de la ore, dupa ce au fost anuntati de profesori ca au fost invitati de un inspector din cadrul ISJ Gorj la festivitatea de premiere si s-au aflat cateva minute printre ceilalti olimpici, insa in scurt timp au fost rugati sa plece pentru ca nu sunt pe liste.Primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca a fost vorba despre o eroare de comunicare, deoarece nu exista cadru legal ca Palatul Copiilor si Clubul Scolar Sportiv sa fie premiati de Primarie."Liceele si colegiile din Targu-Jiu functioneaza pe o anumita lege, iar cluburile sportive si palatele copiilor functioneaza dupa o alta lege, ele sunt in momentul de fata in directa coordonare a ministerului de resort, a Ministerului Educatiei.(...) Dar ca sa nu dezavantajam pe nimeni, pentru clarificarea juridica a acestei probleme, vom inainta o documentatie catre Ministerul Finantelor si catre Ministerul Invatamantului si, in conditiile in care vom primi un raspuns favorabil, adica raspunsul sa confirme faptul ca putem premia si de la CSS sau de la Palatul Copiilor, din acel moment vom face premierea si pentru acesti copii minunati.Nu i-am exceptat pentru ca nu au rezultate deosebite sportive, sunt rezultate exceptionale pe care le obtin acesti copii, insa trebuie sa primim o clarificare, sa ne spuna daca pe legea pe care functioneaza ei putem sa facem aceste premieri. Inspectoratul scolar, prin inspectorul de specialitate, am inteles, i-a invitat.Noi am facut invitatiile prin Primarie (...) dar nu este nimic pierdut, pentru ca noi premieri vom face pe toata perioada anului 2019, pentru toate olimpiadele, pentru ca mai sunt olimpiade nationale in desfasurare. Noi am pastrat suma necesara pentru a putea premia toti copiii si ne-am bucura sa premiem si copiii de la CSS sau de la Palatul Copiilor", a spus Romanescu.Tatal unuia dintre cei trei copii a rabufnit, in momentul in care si-a vazut baiatul cu ochii in lacrimi. Tatal olimpicului Radu Istratie, medaliat cu bronz, cere explicatii pentru situatia creata."Este o bataie de joc. Confuzie este cand anunti astazi si te duci in zece minute, intr-o ora sau in trei. Inainte cu o zi feliciti directorii scolilor copiilor, 'felicitari pentru copiii pe care ii aveti, pentru elevi', inclusiv pe directorul de la Ticleni, care este directorul copilului meu la scoala, l-a felicitat. Ne-am dus la Targu-Jiu, au bagat copiii in spate, deci dupa ce am dat mana cu domnul Romanescu, am dat toti mana, copiii in spate, la premiere. Dupa o jumatate de ora i-au scos afara ca pe niste gunoaie.Cum vor ei sa ajungem la performanta? Asa se poate face o performanta sau bataie de joc? Copilul acela l-ai terminat. Si nu e prima data. Copilul meu este vicecampion national al Romaniei la cadeti. Atunci cand trebuia sa-i premieze a spus ca nu-i premiaza, ca trebuie sa-i premieze federatia, ca ei premiaza copiii care tin de Ministerul Educatiei, acum a dat vina ca nu, pai cum? Copilul meu a luat bronzul la nationalele scolare, la Sfantu Gheorghe.Eu pe diploma nu vad ca scrie Ministerul Sportului, ca sa mai aiba motive de minciuni domnul inspector care, dupa aceasta situatie, incepuse sa-l ameninte pe antrenorul copiilor ca-l da afara. Isi bat joc. Pe diploma scrie Ministerul Educatiei Nationale, Campionatul National Scolar, faza finala. Eu sunt sportiv, pe mine nu ma pot minti. Fiul meu este elev la Liceul Tehnologic Ticleni. Au plecat plangand toti. Nici nu s-au dus la antrenamente in ziua aceea.(...) Nu e vorba de bani. Mai sunt si luati la misto. Si-au dat seama ca au gresit si i-au chemat inapoi, dupa ce i-au dat afara, sa le dea o gentuta. Copilul meu face naveta, se duce la antrenamente", a declarat, Florentin Istratie, tatal elevului care a obtinut medalia de bronz.Initial, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Gorj au spus ca regreta situatia creata si vor face verificari in acest caz."Vom analiza cu atentie situatia, lista oficiala stampilata si semnata pe care am inaintat-o Primariei Targu-Jiu. Vom analiza si informatia conform careia elevii au fost invitati acolo de catre domnul inspector scolar. Este regretabil si ne pare rau, regretam ca au fost invitati acolo si nu s-au regasit printre cei care au urcat pe scena, dar suntem convinsi ca putem remedia aceste lucruri.In ceea ce priveste premierea de la primarie, o buna parte dintre elevii premiati si la alte competitii vor fi premiati si inainte de Craciun, intr-o alta festivitate. Va urma o noua premiere si sigur putem remedia situatia. Este regretabil si ne cerem scuze pentru incidentul creat", a declarat Georgeta Popescu, purtatorul de cuvant al ISJ Gorj.Ulterior, aceasta a revenit asupra declaratiei: "Am vorbit cu domnul inspector general adjunct. Unitatile conexe, Palatul Copiilor si Clubul Scolar Sportiv, care se afla in subordinea Consiliului Judetean, nu pot fi premiate, nu exista cadru legal sa fie premiati de Primaria Targu-Jiu. Prin urmare, ei nu se afla pe aceste liste ale premiantilor. Pe de alta parte, elevii respectivi nu au fost informati, invitati sa fie acolo, de catre inspectorul scolar sau de catre conducerea institutiei sau de catre primarie. Se pare ca au venit acolo la sugestia unui cadru didactic din Clubul Scolar Sportiv. Acestea sunt informatiile pe care le avem noi", a mai declarat Georgeta Popescu, purtatorul de cuvant al ISJ Gorj.