"Un elev roman a luat medalia de aur la una din cele mai grele olimpiade de fizica din lume. Dupa liceu, va pleca in Germania"

Razvan Ursu, elev in clasa a XII-a la Colegiul National "Mircea cel Batran", a facut parte din lotul Romaniei care a participat, intre 5 si 13 mai, la cea de-a 18-a Olimpiada Asiatica de Fizica , ce s-a desfasurat la Universitatea de Stiinte din Hanoi, in Vietnam, sub deviza "Path to Glory"."A fost greu pentru ca au fost concurenti redutabili. Subiectele au fost grele. Nu de putine ori se spune ca subiectele de la olimpiada de fizica a tarilor asiatice sunt mai grele decat cele de la internationala. Dar acest lucru ne-a motivat si pe mine si pe colegii mei sa dam tot ce am avut mai bun", a declarat Razvan Ursu, elevul de la Colegiul National "Mircea cel Batran", din Constanta, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa.In viitor, Razvan spune ca isi propune sa studieze in Germania, iar apoi sa se indrepte "spre zona de aerospatiala"."Mai departe imi propun sa studiez in Germania pentru licenta. Vreau sa urmez Facultatea de inginerie electrica si tehnologia informatiei, urmand ca dupa aceea la master si la doctorat, sa ma axez mai mult spre zona de aerospatiala", a mai spus Razvan.Profesorul care l-a indrumat pe toata perioada gimnaziului si a liceului, Ion Bararu, a povestit despre cum l-a cunoscut pe Razvan si cat de mult a muncit acesta, participand la concursuri de robotica si la intreceri organizate de NASA."Rezultatele lui la fizica sunt exceptionale, a castigat in fiecare an premii si mentiuni, la concursul de la NASA in fiecare an premii si mentiuni, la concursul de robotica, de rovere, la cel de sateliti. Este o personalitate extrem de complexa si are o deschidere culturala deosebita. (...) L-am cunoscut pe Razvan cand era in clasa a cincea si ne-am lipit unul de altul si am inceput o colaborare fructuoasa astfel incat, inca din clasa a cincea, am mers impreuna la NASA, la un concurs la care a castigat primul premiu. Iar dupa aia a castigat foarte multe. (...) In clasa a opta deja terminasem materia de liceu cu exceptia celei de clasa a XII-a", a povestit mentorul elevului.La intrecere din Vietnam, Romania a obtinut patru medalii de aur, una de argint, una de bronz si doua mentiuni de onoare.La intrecere s-au inscris 185 de elevi din tari asiatice si invitati din Australia si Romania, cele doua probe extrem de dificile, teoretica si experimentala constituind adevarate provocari pentru participanti.