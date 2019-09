Zece tineri au fost selectati sa reprezinte Romania la Campionatul European de Securitate Cibernetica 2019

Ziare.

com

"Bootcamp-ul de la Bran, dedicat pregatirii si selectiei finale a #TeamRomania, si-a aflat concluziile la finele weekend-ului recent incheiat. Juriul a selectat zece tineri talentati, care ne vor reprezenta tara la Campionatul European de Securitate Cibernetica 2019, editie gazduita la Bucuresti, intre 9 si 11 octombrie", au scris reprezentantii CERT-RO.Un numar de 20 de tari si-au anuntat participarea la etapa finala a Campionatului European de Securitate Cibernetica de la Bucuresti, respectiv Cipru, Belgia, Austria, Cehia, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Elvetia si Marea Britanie.ECSC este o initiativa a ENISA (Agentia Europeana pentru Securitatea Retelelor Informatice si a Datelor) si a ajuns la cea de-a sasea editie. Scopul competitiei europene este sa identifice, sa conecteze si sa dezvolte tinerele talente in cybersecurity din Europa, pentru a preintampina problema recrutarii de specialisti in securitate cibernetica.Organizarea ECSC in Romania este realizata in acest an de CERT-RO, impreuna cu Serviciul Roman de Informatii si Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice, alaturi de partenerii Orange Romania, Bit Sentinel, certSIGN, CISCO, Microsoft , Clico, Palo Alto Networks, Cybertas si Emag. Partenerii media ai ECSC 2019 sunt Agentia Nationala de Presa - AGERPRES si Digi 24.