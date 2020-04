Camelia Bogdan cere verificari urgente in cazul plagiatului de care e acuzat Lucian Netejoru. Asteapta deja de 19 luni

A trimis cartile la CNATDCU

A cerut la DNA extinderea anchetei

Magistratul a sesizat acest organism in urma cu 1 an si 7 luni, iar potrivit Regulamentului de organizare si functionare al CNATDCU "raportul comisiei de analiza a contestatiei si decizia CNATDCU se transmit MENC pentru a fi comunicate contestatarului, in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea oficiala a contestatiei."Potrivit adresei trimise de Camelia Bogdan, Lucian Netejoru continua sa-si foloseasca titlul de doctor in drept atunci cand semneaza diferitele inscrisuri in cadrul Inspectiei Judiciare.Camelia Bogdan a mai inaintat CNATDCU, in format digital, mai multe articole stiintifice, lucrari de doctorat si carti din care ar fi fost plagiata teza de doctorat a lui Lucian Netejoru."De asemenea, precizez ca in cazul continutului copiat in teza de doctorat a domnului Lucian Netejoru din cartile indicate in sesizarea mea, acestea se regasesc la Biblioteca Nationala a Romaniei, asa cum rezulta si dintr-o sumara consultare a catalogului online.In acest sens, solicit Secretariatului Tehnic al CNATDCU sa solicite de la Biblioteca Nationala aceste carti prin emiterea unei adrese, in care sa se mentioneze urgenta lucrarii justificate de imprejurarea ca s-a depasit de 10 ori termenul de solutionare a lucrarii,," mai scrie Camelia Bogdan.Potrivit judecatorului, cererea de verificare a lucrarii de doctorat ar trebui realizata mai repede, deoarece ar exista litigii in care este necesara obligarea Academiei de Politie sa il cheme in judecata pe Netejoru pentru anularea titlului de doctor si litigii in care se analizeaza validitatea actelor semnate de acesta, "."In septembrie 2018, Camelia Bogdan a sesizat Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) in cazul lucrarii de doctorat scrise de judecatorul Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare.Ea a cerut la DNA sa extinda o ancheta in cazul magistratului, privind sporurile incasate in baza titlului de doctor.Asta dupa ce PressOne a publicat o investigatie jurnalistica potrivit careia Netejoru ar fi plagiat aproape tot continutul tezei sale de doctorat in Ordine Publica si Siguranta Nationala, pe care a sustinut-o in 2010 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.Doar de trei carti ar fi fost nevoie pentru incropirea lucrarii care i-a adus lui Netejoru titlul de doctor, lucrare intitulata "Particularitati manageriale in cooperarea politieneasca internationala pentru prevenirea spalarii banilor", dezvaluie PressOne.Publicatia mai arata ca cel putin 140 din totalul de 294 de pagini ale tezei sunt reproduse din volume semnate de chestorul Costica Voicu, fost sef al Politiei Romane si fost rector al Academiei de Politie.Lucian Netejoru a transmis catre PressOne, prin intermediul purtatorului de cuvant al Inspectiei Judiciare, ca nu doreste sa comenteze cu privire la acest subiect.