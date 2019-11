Ministrul sarb de Finante a plagiat si ramane fara doctorat: Studentii au fortat decizia universitatii baricadandu-se 12 zile in rectorat

Ziare.

"Comitetul de Etica al Universitatii din Belgrad va propune Senatului Universitatii sa actioneze in acord cu regulamentele in ceea ce priveste", a declarat decanul Universitatii, Ivanka Popovic, citata de agentia Beta.Comitetul de Etica a constatat ca ministrul a reluat in textul tezei sale de doctorat paragrafe si extrase de texte de la alti autori fara a le cita numele, a precizat Popovic.Sinisa Mali si-a sustinut teza de doctorat in 2013 la Facultatea de Stiinte Organizationale (FON) de la Belgrad. Cu toate acestea, un grup de profesori care lucreaza la Belgrad si in strainatate au pus problema doctoratului sau, afirmand ca este vorba de un plagiat.Sinisa Mali a respins in mod ferm aceste acuzatii, bucurandu-se de sustinerea categorica a presedintelui.Lentoarea Facultatii in a lua o decizie asupra tezei de doctorat a ministrului a indemnat in septembrie un grup de studenti apropiati de opozitie sa se incuie in cladirea rectoratului pentru a cere ca aceasta problema sa fie rezolvata.Sinisa Mali nu este singurul colaborator apropiat al presedintelui sarb al carui doctorat a fost pus in discutie. In 2014,Nebojsa Stefanovic a fost contestat de trei profesori sarbi care la acea data lucrau in Marea Britanie. In 2016,, Jorgovanka Tabakovic, a fost pus in chestiune intr-un articol de pe site-ul de informatii independent Centrul pentru Jurnalism de Investigatie (CIRN).