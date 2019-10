PressOne: Comisarul european de rezerva Gabriela Ciot si fostul negociator-sef cu UE Vasile Puscas au plagiat

Ziare.

Este vorba despre un articol publicat de Melania-Gabriela Ciot impreuna cu Vasile Puscas, coordonatorul ei de doctorat, in 2012, anul in care obtine titlul de doctor in Relatiile Internationale si Studii Europene.Articolul stiintific "Psychological Factors in Foreign Policy Decision-Making (I): Decision-Making Models" a fost publicat in, revista care apartine UBB.Desi este copiat din mai multe surse, cartea din care plagiaza cel mai mult este "Understanding Foreign Policy Decision Making", iar in doua locuri din articol, in care sunt plagiate calupuri masive din aceasta carte, este citat Vasile Puscas astfel incat sa fie lasata impresia ca ideile enuntate au fost emise de fostul negociator-sef al Romaniei cu UE.Contactata de PressOne, Gabriela Ciot a inchis telefonul cand a aflat de ce este cautata.Vasile Puscas nu a raspuns la telefon si nici la mesajul trimis prin care i se cerea un punct de vedere.Premierul Viorica Dancila a anuntat marti ca, dupa respingerea candidaturii Rovanei Plumb, Dan Nica ramane propunere de comisar european, fiind o persoana respectata. De asemenea, a anuntat ca va fi propusa si o femeie, Gabriela Ciot , secretar de stat in MAE."Bineinteles, noi am luat si o rezerva, vom propune si o femeie, Gabriela Ciot, secretar de stat in MAE. Daca Ungaria va face doua propuneri, facem si noi doua propuneri. Daca Ungaria face o propunere, facem si noi o propunere", a declarat Dancila.Intrebata ce o recomanda pe Gabriela Ciot pentru acest post, Viorica Dancila a raspuns:"Presedintia rotativa a Consiliului UE detinuta de Romania a fost o presedintie de succes, dar am avut nevoie si de persoane care sa reprezinte presedintia rotativa in plenul Parlamentului European.Reprezentantul Romaniei, al presedintiei rotative, a fost Gabriela Ciot. Este un om care cunoaste foarte bine modul de lucru in institutiile europene si pentru ca am considerat ca trebuie sa mearga cineva care cunoaste lucrurile cum este Gabriela Ciot, dar prima optiune este Dan Nica".