PressOne: Comisia de Etica il exonereaza de plagiat pe fostul rector de la Academia de Politie

Decizia a fost luata de Comisia de Etica si Deontologie Universitara din cadrul Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', care a hotarat, in sedinta din 19 iunie, cu unanimitate de voturi, mentinerea titlului de doctor acordat in anul 2007, relateaza PressOne Decizia de mentinere a titlului de doctor este una pur consultativa si nu are nicio valoare juridica, insa ii serveste lui Iacob la nivelul imaginii publice, potrivit sursei citate.Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este singura institutie abilitata legal sa emita un verdict de plagiat in cazul tezelor de doctorat asupra carora planeaza aceasta suspiciune.De altfel, Consiliul are o sesizare care il vizeaza pe fostul rector din 27 martie.Amintim ca tot PressOne a dezvaluit, in luna martie, ca Adrian Iacob a plagiat aproape 70% din teza de doctorat, iar intreaga sa cariera academica se bazeaza pe titlul de "doctor" obtinut in baza acesteia.Lucrarea lui Adrian Iacob, "Ordine publica si Siguranta nationala", este, potrivit sursei citate, o insiruire de paragrafe, pasaje sau pagini copiate din alti autori.La o luna dupa dezvaluirile despre plagiat, jurnalista Emilia Sercan a primit amenintari cu moartea, aceasta depunand plangere la politie. Apoi, s-a descoperit ca persoana care a amenintat-o era chiar un ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie.Ulterior, dosarul a fost preluat de DNA, iar in luna mai, rectorul si prorectorul Academiei de Politie de la acea vreme au fost pusi sub control judiciar de procurori.