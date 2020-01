PressOne: Numarul 2 din Ministerul de Interne a plagiat peste 150 de pagini din teza sa de doctorat

Ziare.

Numarul 2 din Ministerul de Interne - numit in functie la 29 noiembrie 2019 - a folosit cel putin patru surse bibliografice majore pentru a copia in teza de doctorat. De exemplu, dintr-o carte scrisa de un fost profesor de la Academia de Politie, Despescu a plagiat nu mai putin de 77 de pagini, conform PressOne.Bogdan Despescu s-a inscris la doctorat in 2007, cand ocupa functia de adjunct al sefului IPJ Buzau si a obtinut titlul de doctor in iulie 2010.Coordonator i-a fost Ioan Dascalu, cel care - alaturi si Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de Interne, si de Costica Voicu, fost rector al Academiei de Politie - a pus in 2002 bazele domeniul doctoral Ordine Publica si Siguranta Nationala (OPSN).Titlul lucrarii stiintifice care i-a adus lui Despescu distinctia de doctor in stiinte este "Criminalitatea in domeniul achizitiilor publice".In martie 2018, in plin scandal legat de tezele de doctorat plagiate sustinute la Academia de Politie, chestorul sef de politie Bogdan Despescu a dat in judecata Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) pentru a obliga cele doua institutii sa-i plateasca sporul doctoral stabilit prin lege pentru persoanele care lucreaza pentru statul roman.