Teza de doctorat a lui Valcov va fi analizata pentru plagiat de CNATDCU

Sesizarea referitoare la teza de doctorat a lui Darius Valcov cu titlul "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana", sustinuta la Academia de Studii Economice, a fost transmisa CNATDCU, insotita de documentele in format hartie, ea fiind inregistrata la UEFISCDI cu nr. 510/27.02.2019."Sesizarea respecta cerintele OM 3482/24.03.2016 si este transmisa catre CNATDCU in vederea demararii de analizare si solutionare a acesteia", arata Consiliul.Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, a plagiat mai mult de jumatate din teza de doctorat pe care a sustinut-o in 2008 la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FFABBV) din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti, conform PressOne Mai mult de 100 dintre cele 212 de pagini ale tezei de doctorat a lui Darius Valcov, intitulata "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana", sunt plagiate. Lucrarea a fost sustinuta la un an de la aderarea la UE, in 2008, tema fiind la acel moment depasita.Sursele originale identificate de PressOne sunt exclusiv carti de economie care nu sunt disponibile online.Conducatorul de doctorat al lui Darius Valcov este profesorul Emil Negrea, care intre timp s-a pensionat.Presupusa cercetare este un studiu de caz de 7 pagini, in care este prezentat un profil al companiei TMK Artrom SA din Slatina. Aceasta fabrica tevi de otel fara sudura si face parte din grupul TMK, al doilea producator mondial de tevi.Lucrarile din care Valcov a plagiat cele mai multe pagini nu sunt mentionate in bibliografie.Darius Valcov a respins acuzatiile conform carora mai mult de jumatate din teza sa de doctorat ar fi plagiata si a afirmat ca este vorba despre o actiune de decredibilizare a sa la a carei origine ar fi "o parte din cei 19.000 de angajati ai SRI" inclusiv "acoperitii"."Pentru ca nu era suficienta decredibilizarea mea cu inventii privind lingouri si bani ascunsi prin cimitire, mai nou, o parte din cei 19.000 de angajati ai SRI (am inclus aici si acoperitii), catalogheaza teza mea de doctorat drept una partial plagiata. Raspunsul meu este simplu: EXCLUS!", a scris Valcov pe Facebook