Rectorul de la Politehnica: Romania are nevoie in urmatorii 10 de ani de 400.000 de ingineri, fata de ce produce astazi

"O sa ma adresez in mod special tinerilor si o sa va dau cateva dintre argumentele pentru a fi inginer. Dincolo de lucrurile cele mai cunoscute, vreau sa va dau doua cifre de care tot vorbesc de cativa ani de zile, dar foarte importante.Suntem la 30 de ani de la Revolutie si in acesti 30 de ani 200 de mii de ingineri au parasit Romania, 200.000, formati inainte sau dupa 1989, si doar, cu ghilimele de rigoare, 20.000 de medici.20.000 cu 200.000 este o realitate in conditiile in care industria romaneasca - e adevarat, nu extrem de raspandita la nivel national, nu la fel de bine dezvoltata intr-o parte sau alta a tarii - industria romaneasca creste, iar toate prognozele spun ca Romania are nevoie in urmatorii 10 de ani de 400.000 de ingineri fata de ce produce astazi", a declarat Mihnea Costoiu, sambata, in cadrul conferintei "Viitorul in Educatie si Inginerie", organizata la Universitatea Politehnica Bucuresti, unde auditoriul a fost format, in principal, din cateva sute de elevi de la mai multe licee din tara si Bucuresti.El a punctat faptul ca Politehnica Bucuresti este universitatea cu numarul cel mai mare de studenti absolventi din Romania.Generatia de anul acesta a UPB "a numarat 3.500 de absolventi, cea mai mare generatie de dupa 1989", iar "ofertele de locuri de munca au ajuns, anul acesta, la 23.000", a adaugat Costoiu."De ce sa fii inginer? Tocmai pentru ca aceasta cerinta este una extrem de importanta pe piata. Pe de alta parte, chiar daca nu-mi place sa spun acest lucru, nu-mi face placere, dar este o realitate, iti alegi tara unde lucrezi, desi, evident, ne-am dori ca tara sa fie aceasta, tara in care invatam si crestem, dar nu putem nega o realitate ca multi dintre studentii nostri pleaca in strainatate pentru a lucra si faptul ca universitatea are o rata de angajabilitate de peste 95% dupa primul an de absolvire sunt doar cateva dintre argumente", a declarat rectorul UPB.Mihnea Costoiu a subliniat si cateva elemente legate de viitorul ingineriei si viitorul educatiei."Suntem intr-o schimbare majora, suntem intr-o schimbare de paradigma, tehnologia este extrem de prezenta in viata noastra a tuturor si tehnologia devine un mijloc si nu un scop in sine.Scoala se schimba, trebuie sa se schimbe sau ar trebui sa se schimbe si ea si ceea ce incercam sa va propunem la Politehnica este aceasta schimbare a scolii intr-o altfel de scoala, evident pastrand traditia si forta universitatii noastre venita din traditia ei.Si am vrea sa considerati ca aceasta scoala tehnica nu este in sine un scop, ci este o trambulina spre viitorul fiecaruia dintre studenti si, extrem de important, un mijloc de a strange legaturile intre noi, cei care lucram in sistemul educational", a mai declarat rectorul UPB.Presedintele Senatului UPB, Ecaterina Andronescu, le-a transmis tinerilor ca, urmand cursurile unei scoli tehnice cum este Politehnica din Bucuresti, pot deveni "creatori de tehnologie"."Lumea se schimba si schimbarea omenirii este astazi datorata tehnologiei, iar tehnologia se creeaza la Politehnica. Ca urmare, devenind studenti ai Politehnicii, deveniti creatori de tehnologie si sunteti in prima linie a evolutiei omenirii", a adaugat Andronescu.Decanul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Cristian Doicin, le-a vorbit celor prezenti despre meseriile viitorului, inteligenta artificiala si alte elemente care stau la baza conceptul de Industrie 4.0.Nu in ultimul rand, directorul general adjunct al UPB, Gabriel Petrea, le-a prezentat elevilor avantajele ce decurg din absolvirea unei universitati tehnice pornind de la aspectul legat de atractivitatea profesiei pe piata muncii, dar si aspectele financiare avantajoase care decurg din practicarea meseriei de inginer.In a doua parte a conferintei au fost programati pentru prezentari sefi de institutii, precum comandantul Spitalului Militar Central, Florentina Ionita Radu, dar si reprezentati ai unor mari companii cu activitate in Romania din domeniile stiintei si ingineriei.