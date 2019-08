Oana Moraru povesteste calvarul infiintarii unei scoli private in Bucuresti si denunta abuzurile functionarilor

Ziare.

Experienta este povestita de Oana Moraru, profesoara de limba romana si consultant educational, fondatoarea scolii private Helikon si creatoarea platformei Vocea Parintilor. Moraru denunta un "vadit abuz in serviciu", facut de "oameni neschimbati din functie de mai bine de 16 ani, oameni care isi permit interpretare discretionara a unor documente, oameni care te tin pe la usi, iti rad in fata, oameni pe care daca i-ai trimite doua luni in mediul privat, ar muri de foame si de frica"."Sunt victima unui vadit abuz in serviciu. Asa cum stiti, vreau sa deschid o Scoala Helikon in Bucuresti. Au fost 500 de cereri pe locuri putine. Am facut toate eforturile sa gasim o cladire buna.Am depus, conform procedurii ARACIP (agentia din subordonarea Ministerului Educatiei), documentatia necesara autorizarii scolilor private. Printre documente, se afla, obligatoriu, punctul de vedere ISU referitor la siguranta cladirii la incendiu.Nu ma asteptam la mare prietenie din partea ARACIP, dar nici la bataie de joc, pe fata, fara nicio jena institutionala. Ce au facut ei? Au chestionat de 4 ori documentul ISU depus de noi si de 4 ori au primit confirmarea ca este bun. (prin doua adrese venite la ei si prin alte doua, la mine) . Ultima adresa de la IGSU, re-re-re si ultra- reconsolidata, este de astazi, catre mine.Frecusul adreselor a durat, in ping-pong de la institutie la alta, 8 saptamani si mai bine, timp in care le-am cerut respectuos sa vina in teren sa isi faca evaluarea finala la fata locului, conform contractului si taxei mele catre ei de aprox. 8 000 lei.Nu au venit. Astazi ei invoca expirarea timpului pentru evaluare si spun ca nu am cum deschide scoala - dupa ce toti copiii si profesorii sunt pe pozitie. De ce nu vin? Fiindca a expirat timpul acela de care au tot tras ei prin adrese, ca sa amane autorizarea.Ce or sa spuna ei daca ii intrebati? Ce au invatat pe de rost deja si secretarele lor care repeta asta de cateva zile parintilor suparati care se duc acolo: "noi tinem la siguranta copiilor si suntem aici ca sa ne asiguram ca cladirea este ok la incendiu". Ce spune ISU sau IGSU nu se pune, deci, cu gura secretarelor.Asta nu e un caz personal. Asta e motivul pentru care mii de romani capabili pleaca din tara. Nu intotdeauna din lipsa banilor, ci din pricina permanentei harturi functionaresti.Sunt oameni in ARACIP si nu numai - neschimbati din functie de mai bine de 16 ani, oameni care isi permit interpretare discretionara a unor documente, oameni care te tin pe la usi, iti rad in fata, oameni pe care daca i-ai trimite doua luni in mediul privat, ar muri de foame si de frica.Ultimii doi intalniti de mine, in aceasta categorie, sunt Serban Iosifescu si Constanta Mihaila.O sa revin cu povestea pe larg si dovezile ei. Sau cu un scenariu de teatru absurd. In speranta ca macar o parte din voi n-o sa ajungeti asa, ca mine".