Ce a vorbit Orban cu sindicatele din Educatie: Cresc salariile de doua ori in 2020?

O noua discutie, peste doua saptamani

Ziare.

com

"Astazi am avut o intalnire cu premierul in cadrul careia am discutat anumite aspecte pe Educatie. In primul rand, ne intereseaza ce se va intampla in bugetul de stat pentru anul viitor, daca Guvernul va respecta prevederile legale in ceea ce priveste finantarea. Promisiunea este - vor creste alocarile constant, asa cum, de fapt, ne asteptam, ca a aplica 6% direct este mai complicat.De asemenea, am abordat probleme legate de ce se va intampla cu cresterea salariala in 2020, pentru ca avem, asa cum spune in lege, doua cresteri, la 1 ianuarie 2020 si 1 septembrie 2020. Ramane sa se faca in urmatoarele zile niste calcule referitoare la ce se va intampla cu 1 septembrie 2020, dar la 1 ianuarie 2020 nu se pune problema de a nu se acorda marirea", a spus Simion Hancescu, la iesirea de la discutiile purtate de sindicatele din Educatie cu premierul Ludovic Orban si ministrul Monica Anisie.Intrebat daca exista posibilitatea ca majorarea stabilita pentru 1 septembrie 2020 a salariilor in Educatie sa nu fie acordata, liderul FSLI a precizat: "Se fac calcule, nu a spus nimeni ca nu se va acorda aceasta marire, peste doua saptamani o sa discutam din nou acest aspect".Anton Hadar, liderul Federatiei Nationale Sindicale "Alma Mater", a aratat ca la intalnirea stabilita peste doua saptamani urmeaza sa participe si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Domnia sa nu a venit pentru ca lucreaza la rectificarea bugetara, insa premierul l-a sunat de fata cu noi si i-a spus, printre altele, sa incorporeze in rectificare banii necesari pentru plata sentintelor si a Legii 5 din invatamantul superior si din cel preuniversitar, si alte lucruri pe care le-am discutat acolo.Intr-adevar, sub semnul intrebarii ramane 1 septembrie 2020, dar, peste doua saptamani, cand ne vom vedea, eu cred ca se vor gasi posibilitati financiare sa i se asigure Educatiei ceea ce i s-a promis.Invatamantului superior i s-a promis un lucru foarte important, si anume posibilitatea de a accesa de catre universitati soldurile. Noi, de vreo 8-10 ani, nu putem sa folosim banii adunati cu ani in urma in anul viitor pentru ca devin solduri si, practic, sunt nationalizate. Avem vreo 3 miliarde acolo. Nu putem sa folosim nici pentru dezvoltare institutionala, nici pentru investitii.Domnul premier ne-a spus clar ca vom avea la dispozitie aceste fonduri, imediat, in anul viitor, sa speram ca asa va fi", a mentionat Hadar.Potrivit acestuia, intalnirea de la Palatul Victoria a fost una "interesanta"."Speram ca peste doua saptamani sa avem alaturi de domnul prim-ministru si ministrul Educatiei si pe ministrul Muncii si, in special, pe domnul Citu, pentru ca acolo e bataia pestelui, acolo e problema cea mai importanta, de acolo trebuie sa ne vina raspunsul final in ceea ce priveste finantarea invatamantului superior si a invatamantului preuniversitar. Nu vor fi probleme, ne-au asigurat, cu voucherele de vacanta, cu indemnizatiile de hrana, mergem mai departe, asa a zis prim-ministrul in discutia noastra", a spus liderul "Alma Mater".Hadar a venit cu precizari legate de marirea care ar urma sa fie acordata la salarii de la 1 septembrie 2020."E vorba de o diferenta dintre salariile noastre din grila, din Legea salarizarii, din 2022, si anul trecut, 2018. Se preconizeaza in Legea actuala ca se vor da 4 mariri a cate 25% din diferentele dintre cele doua perioade 2022 si 2018. S-a luat o prima transa, anul acesta, la inceput, ar insemna la anul si aceasta a fost asigurata de catre premier ca va fi data, se va da la anul la 1 ianuarie, dar, la 1 septembrie, a spus domnia sa ca trebuie sa faca niste calcule si noi speram sa fie pozitive pentru noi", a completat el.Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", a afirmat ca discutia cu premierul si ministrul Educatiei a fost una buna si in cadrul ei s-a convenit si constituirea unui grup de lucru, din care sa faca parte reprezentanti ai elevilor, parintilor si profesorilor, precum si specialisti in educatie, pe tematica privind reducerea numarului de ore."Legea spune ca se reduc niste ore, mai departe trebuie sa discutam de modificari de ordin curricular, avem nevoie de noi planuri cadru, avem nevoie de o modificare a programelor scolare.Degeaba ai mai putine ore la o anumita disciplina, daca programa ramane aceeasi, va fi un calvar si pentru copil si pentru cadru didactic. Categoric, aceste lucruri se vor discuta si legea va fi aplicata astfel incat sistemul sa nu fie bulversat si sa fie o masura bine-venita pentru toti, elevi, parinti, profesori", a mai spus Nistor.El a mentionat ca sindicalistii au venit cu o serie de solutii, pentru situatiile in care anumiti dascali ar fi afectati de reducerea numarului de ore."Este vorba de dezvoltarea sistemului 'Scoala dupa scoala', care poate implica un numar important de cadre didactice - si asa ganditi-va ca avem discipline cu un deficit foarte mare de resursa umana calificata, de cadre didactice - sunt lucruri care se vor discuta in perioada imediat urmatoare si vom veni cu cele mai bune solutii", a sustinut Nistor.