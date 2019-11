Condamnat ca a agresat doi elevi, un profesor din Bistrita se intoarce la catedra

Ziare.

Parintii s-au aratat revoltati de faptul ca profesorul mai are dreptul sa se intoarca la catedra si se tem ca barbatul va continua sa fie agresiv cu copiii lor.Sefa Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, Camelia Tabara, a declarat joi, pentru Agerpres, ca i-a recomandat directorului de la scoala din comuna Sant sa nu permita profesorului de sport sa isi reia orele daca nu are toate avizele de la medicina muncii."M-au sunat si primarul, si directorul, mi-au spus (despre intoarcerea profesorului la catedra - n.r.). Din punctul meu de vedere, in acest moment, Maternik poate sa intre in scoala numai si numai daca are avizul de la medicina muncii. Medicina muncii inseamna un medic care spune ca e apt de a intra in sala de clasa, si el o va spune daca va spune si psihologul sau psihiatrul.Medicul de medicina muncii stie ca acolo sunt probleme si poate sa ceara si avize suplimentare - si eu cred ca le va cere, si, in momentul in care medicul spune ca nu poate sa intre, nu o sa intre in sala de clasa", a afirmat Tabara.Intrebata de ce profesorului in cauza nu i s-a desfacut contractul de munca, avand in vedere condamnarea primita pentru purtare abuziva, sefa Inspectoratului Scolar a dat vina pe statutul cadrelor didactice, care ar fi "extraordinar de permisiv"."Contractul de munca se incheie cu directorul scolii. Directorul scolii are calitatea de angajator. Am inteles ca directorul s-a consultat cu un avocat si nu poate (sa il concedieze - n.r.). Sunt chestiuni juridice care pe noi ne depasesc. (...)Problema este extraordinar de complicata la nivel de legislatia muncii si statut al cadrului didactic, extraordinar de permisiv. Si sentinta in care spune ca recunoaste ca, intr-adevar, a avut un comportament agresiv nu ii interzice sa intre in sala de clasa, din pacate", a mai declarat Camelia Tabara.In luna martie, profesorul de educatie fizica si sport Vasile Maternik a fost condamnat de Judecatoria Nasaud la patru luni de inchisoare pentru purtare abuziva, pentru agresarea a doi elevi, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii.Hotararea a ramas definitiva dupa ce, in data de 5 septembrie, Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondat apelul inaintat de catre profesor.In luna iulie, pe rolul Judecatoriei Nasaud a fost inregistrat un nou dosar in care Vasile Maternik este acuzat de purtare abuziva de catre alti doi elevi, de data aceasta in proces constituindu-se ca parte civila si scoala din comuna Sant.Primul termen in acest nou proces a fost stabilit pentru data de 12 decembrie.