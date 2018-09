De la 1 decembrie, profesorii primesc spor de suprasolicitare de 10%

Ziare.

com

Ministrul Educatiei a participat, luni, in Harghita, la deschiderea Colegiului National "Octavian Goga" din Miercurea Ciuc si la festivitatea de deschidere a Scolii Generale "Marton Aron" din Sandominic."Pentru profesori sunt schimbari financiare semnificative fata de 11 septembrie anul trecut cand incepea anteriorul an scolar, salariile au crescut in medie cu 25% si vor urma si alte cresteri salariale, pentru ca la 1 decembrie va aparea si un spor de suprasolicitare, pentru cadrele didactice de predare, de 10%", a spus Valentin Popa, la Miercurea Ciuc.De asemenea, el a adaugat ca la 1 ianuarie 2019 va intra in vigoare regulamentul de acordare a sporurilor pentru conditii vatamatoare."In anul 2019 se va acorda si un sfert din ecartul intre salariile prezente si cele aferente anului 2022. Practic, in anul 2022, va exista o crestere in medie in sistemul preuniversitar de aproximativ 90% comparativ cu salariile din 2016. E o crestere semnificativa si e un pas important catre valorizarea resursei umane.Sper ca toate aceste lucruri sa conduca si la o crestere a calitatii actului educational pentru ca, sigur, stimati profesori, e foarte important ca dumneavoastra sa faceti la clasa lectii atractive, sa tineti elevii in clase si sa-i aduceti cu drag la scoala", a mai spus Valentin Popa.Ministrul Educatiei le-a transmis profesorilor ca elementul esential al cresterii calitatii educationale este in mana lor, indemnandu-i sa formeze un parteneriat cu parintii si elevii.