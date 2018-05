Deputat PNL: Statul a achitat doar partial contributiile profesorilor. Ce spune ministrul Educatiei

Ministrul Educatiei: La finalul saptamanii vor fi achitate si contributiile

"Zilele trecute am discutat cu directori de scoli si cadre didactice din mediul preuniversitar care mi-au atras atentia asupra faptului ca sistemul de invatamant se afla in pragul unei crize fara precedent.Acestia se tem ca Ministerul Educatiei nu mai are bani pentru plata salariilor, iar directorii de scoli din toate judetele au fost invitati la inspectoratele judetene pentru a gasi solutii astfel incat sa nu se ajunga in acest punct. Potrivit discutiilor pe care le-am avut cu acestia, printre solutiile propuse se numara reanalizarea structurii de personal si recurgerea la disponibilizari sau comasarea claselor", afirma deputatul PNL intr-un comunicat remisMai mult, acesta afirma ca, la nivelul lunii martie,, doar in proportie de 70%, in timp ce in luna aprilie nivelul de plata nu atinge nici macar 50%."In acest context, directorilor de scoli le este teama ca li se vor bloca conturile, in conditiile in care unii directori deja au primit de la ANAF somatii ca inregistreaza penalitati aferente sumelor neplatite. Mi-a fost relatat ca directorii se tem sa semneze statele de plata, pentru ca astfel devin complicii unui sistem care apeleaza la fel de fel de trucuri mai mult sau mai putin legale pentru a rezolva un lucru esential, dar elementar: achitarea drepturilor salariale ale personalului didactic.La randul lor, cadrele didactice cu care am discutat sunt ingrijorate ca nu li se platesc contributiile si vor avea probleme cu asigurarile de sanatate sau pensii si se intreaba daca, odata cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, nu vor fi responsabile de neplata contributiilor prin acceptarea salariilor nete si prin asumarea tacita a platii partiale a contributiilor", subliniaza Laurentiu Leoreanu.Totodata, deputatul a declarat pentruca a trimis doua scrisori, una catre Ministerul Educatiei si alta catre Ministerul de Finante, in care cere ca cele doua institutii sa explice aceasta situatie.Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a mers marti la Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, unde a explicat ca pana la finalul acestei saptamani se vor achita toate contributiile aferente aceste luni.Popa a tinut sa precizeze si ca toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si ca nu exista niciun fel de probleme."Practic, la aceasta ora, toate salariile nete sunt platite si, pana la finalul saptamanii, si toate contributiile aferente acestei luni si, daca au fost restante, si lunii trecute, dar nu e cazul pentru ca au fost reglate in data de 3 sau 4 ale lunii. Toate contributiile vor fi platite in avans, deoarece data limita de plata a contributiilor este 25 ale lunii", a subliniat Popa, citat de Agerpres.Ministrul Educatiei a mai spus ca intotdeauna platile sunt facute la doua termene - data de 14 ale lunii fiind termenul de plata a salariilor nete, iar data de 25 termenul pentru contributiile pe aceste salarii."Nu exista niciun fel de problema in aceasta privinta, este doar un management mai riguros, este o fundamentare a depasirilor costului standard", a mentionat el.De asemenea, Valentin Popa a sustinut ca nu este un pericol ca vreun profesor sa-si piarda postul.