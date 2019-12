Dezastrul de la testele PISA. Sindicalistii din Educatie arunca pisica si cer reforme urgente

Ziare.

"Rezultatele testelor PISA, semnalul ca educatia trebuie reformata urgent!Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cere Guvernului Romaniei si Parlamentului sa formeze un grup de lucru cu specialisti din zona educatiei, mediul economic, consiliere scolara, reprezentanti ai cadrelor didactice, parintilor si elevilor care sa construiasca un plan concret pentru o reforma reala a sistemului de educatie din Romania.Obtinerea celui mai slab punctaj la testele PISA din ultimii noua ani inseamna un regres pentru tara noastra, dar si o radiografie a sistemului haotic, lipsit de substanta in care functioneaza scoala romaneasca", transmite FSLI intr-un comunicat remis miercuriSindicalistii amintesc ca procentul de analfabetism functional in Romania este de 44%, in medie, in crestere fata de 2015."Sunt cele mai slabe rezultate obtinute de tara noastra la citire, matematica si stiinte. Consideram ca aceste rezultate sunt un semnal de alarma pentru noi toti ca sistemul de invatamant din Romania se afla intr-un declin.care nu au fost coerente si care nu au tinut cont de necesitatile reale ale sistemului,, mentinerea unordin educatie si a unui sistem care sa sprijine si sa dezvolte excelenta in acest domeniu,, care sa sprijine copiii din familii defavorizate sa nu paraseasca scoala din cauza lipsurilor materiale,continua care sa raspunda provocarilor la zi, dar sisunt doar cateva din numeroasele cauze care au dus la acest dezastru din sistemul de educatie", arata FSLI.Sindicalistii considera ca "testele PISA pot fi abordate cu succes de elevii care zi de zi sunt invatati si stimulati sa gandeasca si sa fie creativi, asa cum sunt proiectate programele scolare in tarile care ocupa primele locuri in clasament".Profesorii sustin ca tarile care au rezultate bune la testele PISA sunt si acelea in care exista un progres economic, "pentru ca cei care guverneaza aceste tari au inteles ca investitia in educatie este cea mai profitabila"."Cand vom avea in Romania politicieni care vor intelege acest lucru?", se intreaba FSLI.Sindicalistii considera "ca este absolut obligatoriu sa fie format un grup de lucru, la nivelul M.E.C., care sa propuna o schimbare reala in educatie.Din acest grup de lucru trebuie sa faca parte, in primul rand, specialistii din domeniul educatiei, oameni pregatiti, capabili sa ofere cele mai bune solutii prin care scoala romaneasca sa performeze, reprezentantii federatiilor din educatie, cei ai elevilor si ai parintilor, ai clasei politice si ai Administratiei Prezidentiale".In plus, FSLI crede ca "singura sansa a educatiei, pentru a fi performanta, este aceea de a fi smulsa de sub papucul politic. Pentru a se pune in practica acest deziderat, trebuie lasate la o parte orgolile politice, pentru ca educatia este bunul tuturor si impreuna trebuie sa actionam pentru a o face performanta si creatoare de progres si bunastare"."Rezultatele testelor PISA sunt dureroase. Va dati seama ce imagine are scoala din Romania? Va dati seama ca acest sistem de educatie este sufocat si noi stam si asistam la un declin?E deja tarziu, dar cred ca, in masura in care ne mobilizam cu totii fortele si reusim sa punem pe picioare o reforma reala a sistemului de educatie, vom reusi sa nu mai avem acest analfabetism functional de 44%, un procent extraordinar de mare.Scoala din Romania devine un loc al frecventarii din rutina, nu un loc unde copiii sunt invatati sa se dezvolte, sa creasca, sa deprinda ablitati astfel incat sa functioneze in mediul profesional si personal.Federatia noastra este pregatita sa puna la dispozitia grupului de lucru toti specialistii de care dispune pentru a contribui la realizarea acestei reforme din educatie. Avem nevoie de aceasta regandire a sistemului, iar primul pas este schimbarea mentalitatii", a declarat Simion Hancescu (foto), presedinte FSLI, citat in comunicat.Ministerul Educatiei a publicat, marti, rezultatele la testarea PISA 2018.Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.