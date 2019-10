Directoarea unei scoli din Satu Mare, acuzata ca a lovit un copil si i-a rupt hainele

Ziare.

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Satu Mare va declansa, luni, o ancheta la scoala gimnaziala din Calinesti Oas, unde invatatoarea care este si director a fost acuzata de parinti ca a agresat un elev de 10 ani, caruia i-ar fi rupt hainele de pe el.Purtatorul de cuvant al ISJ Satu Mare, Adriana Dinga, a declarat, vineri, ca sefa unitatii scolare a sustinut ca l-ar fi prins pe baiat de bluza ca sa nu cada si sa se tranteasca de podea si in acest context i s-ar fi rupt tricoul."ISJ Satu Mare va declansa luni o ancheta la scoala gimnaziala Calinesti Oas, o comisie fiind constituita de inspectorul scolar general pentru verificarea situatiei. Ancheta a fost declansata in urma sesizarii unor parinti, directoarea fiind acuzata de agresiune verbala si fizica la adresa unui elev de 10 ani din clasa a IV-a, unde este invatatoare, si ca i-ar fi rupt acestuia hainele.Directoarea a sustinut ca l-ar fi prins pe baiat de bluza ca sa nu cada si sa se tranteasca de podea si in acest context i s-ar fi rupt tricoul. In functie de rezultatele anchetei se vor lua masuri de sanctionare", a spus Dinga.Potrivit acesteia, rezultatele anchetei vor fi comunicate in cursul saptamanii viitoare.